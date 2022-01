Quale razza felina ha la coda più lunga? La sua bellezza è impareggiabile

Nel corso del mese abbiamo cercato di rispondere a molteplici domande sul mondo felino. Una delle tante che ci ha sorpresi riguarda la razza felina con la vita più lunga. In questa ultima giornata di gennaio 2022, invece, vedremo qual è la razza felina con la coda più lunga. E che meraviglia di coda!

Il Guinness World Records attuale appartiene a un Maine Coon chiamato Cygnus Regulus Powers, registrato tra 2017 e 2018: ancora oggi è il gatto domestico con la coda più lunga al mondo, pari a 44,66 centimetri. Tuttavia, non è l’unico Maine Coon con una coda tanto sorprendente: si tratta difatti di una razza felina che si è abituata a vivere in ambienti freddi e, per farlo, si è evoluta con una pelliccia più folta e una coda più lunga, tale da poterla avvolgere tra volto e spalle al fine di perdere la quantità più bassa di calore possibile.

Altrettanto interessante è il Nebelung, una razza piuttosto rara le cui caratteristiche sono corpo lungo, pelo fitto e coda più lunga del corpo stesso. Trattandosi di una razza che risale agli anni ’80, però, non è particolarmente nota in tutto il mondo. Infine, concludiamo questa rapida “Top 3” con il Mau egiziano, altra razza alquanto rara tra i gatti domestici famosa e riconosciuta per le macchie presenti sul mantello, le quali si estendono fino alla lunga coda sotto forma di anelli, fino a rendere la punta completamente nera. Tra l’altro, la coda del Mau molto spesso indica esplicitamente lo stato d’animo dell’amico a quattro zampe, dalla felicità al rilassamento, contorcendosi e agitandosi in modi sorprendenti.

