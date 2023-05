Ma con che razza di poltiglia si lavavano i capelli i babilonesi!?

La cura di sé è da sempre parte integrante dell’esistenza umana e gli antichi popoli escogitarono metodi fantasiosi per soddisfare quest’esigenza. Infatti, già i Babilonesi 5000 anni fa svilupparono un sistema di igiene personale che prevedeva il lavaggio dei capelli con una miscela di cenere, argilla ed olio.

Gli studiosi sostengono che questa popolazione usò un composto di cenere di legno mista ad argilla per creare una sorta di sapone naturale, arricchito successivamente con olio di ricino o di sesamo. Utilizzato per lavare i capelli, questo prodotto li lasciava morbidi e setosi.

L’impiego di sostanze naturali per la cura dei capelli era ampiamente diffuso già in altre civiltà antiche, come quella egizia. Gli Egizi facevano spesso uso dell’olio di fiori di croco al fine di proteggere le loro chiome dalle intemperie e dal sole, mentre i Greci preferivano miele ed aceto per il loro shampoo.

Tuttavia, considerata l’acqua sporca, a quei tempi la detersione non era così diffusa quanto oggi. Pertanto, la pratica di lavarsi il corpo frequentemente non si diffuse prima del XIX secolo.

In particolare, la pulizia dei capelli non era mai stata considerata prioritaria per quanto concerne l’igiene. Solo con gli Egizi si diffuse la credenza che i capelli fossero il canale attraverso cui passavano le forze spirituali. Da allora questi furono considerati sacri e curati con particolare attenzione.

Per quanto oggi tu stia a smanettare alla ricerca di ricette “fai da te” per rimediare ai tuoi capelli danneggiati, i nostri antenati ne sapevano una più del diavolo! Oggi il mondo pullula di beauty guru ed icone di stile, ma le conoscenze e le pratiche che divulgano hanno radici antichissime!