Razzi a fusione nucleare potrebbero portare gli umani fuori dal Sistema Solare

Uno dei modi più promettenti per esplorare il cosmo è sicuramente mediante l'uso della propulsione nucleare. Dei veri e propri "razzi a fusione nucleare" potrebbero essere visti molto presto, poiché la compagnia missilistica Pulsar Fusion ha ricevuto dei finanziamenti per lo sviluppo dall'agenzia spaziale britannica.

"Mentre la fusione nucleare può essere la risposta alla crisi energetica, è anche la risposta alla gestione dei satelliti in orbita, oltre all'esplorazione dello spazio profondo", si legge in un comunicato stampa dell'azienda. "Pulsar crede che l'unico modo in cui l'essere umano potrà mai lasciare il sistema solare in una vita è con la propulsione a fusione."

Nel frattempo l'energia nucleare è il desiderio di molti scienziati sulla Terra per avere sostanzialmente energia infinita. Nonostante gli ottimi progressi, però, non ci siamo ancora arrivati. Pulsar Fusion potrebbe quindi dover attendere dei progressi in questo campo prima di poter raggiungere il suo obiettivo finale, sebbene possa anche aiutare a far avanzare la ricerca.

L'azienda è anche conosciuta perché produce diversi tipi di motori a razzo, incluso il più grande e potente motore per veicoli spaziali elettrici in Europa. Pulsar Fusion ha anche ricevuto finanziamenti dal governo del Regno Unito per aiutare a sviluppare i suoi Mach-7 Hall Effect Thruster, motori satellitari al plasma, in grado di raggiungere velocità di scarico delle particelle di 20 chilometri al secondo.

Test in orbita saranno effettuati sui suoi motori nel prossimo futuro, ma non vediamo l'ora di assistere all'arrivo della "portata principale": i razzi a fusione nucleare.