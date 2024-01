Razzismo negli stadi, la Lega Calcio vuole utilizzare il riconoscimento facciale

Il caso Maignan durante Udinese-Milan ha nuovamente riportato al centro delle cronache il tema del razzismo negli stadi. Sulla questione è intervenuto anche l’amministratore delegato della Lega Serie A, Luigi De Siervo, il quale già dal 2019 spinge per adottare il riconoscimento facciale negli impianti.

Lo scopo, ovviamente, è identificare rapidamente coloro che si macchiano di tali episodi.

Interpellato da Il Corriere della Sera, De Siervo ha affermato che “la Lega Serie A è al lavoro da anni su un progetto per il riconoscimento facciale negli stadi italiani”. Il piano dell’organizzatore del campionato, infatti è dotare tutti gli stati di tutte le società iscritte alla Serie A di impianti di videosorveglianza che possano scannerizzare all’ingresso i volti di chi vi accede, per associarli ai dati anagrafici presenti nei biglietti nominali. In questo modo, secondo De Siervo, sarà possibile “risalire immediatamente all’identità dei tifosi che si rendano protagonisti di atteggiamenti di discriminazione razziale. I dati sarebbero raccolti dai club, ma messi a disposizione delle forza dell’ordine”.

Chiaramente però gli ostacoli non sono pochi: sia di natura organizzativa che economica, oltre che a livello di privacy. È per questo che probabilmente non lo vedremo a breve all’opera negli stadi, ma la strada è tracciata e De Siervo spiega che “questa tecnologia sarà determinate nella lotta al razzismo e la violenza negli stadi”.

Sempre a proposito di calcio, in giornata odierna DAZN ha lanciato in Italia la sua versione gratuta.