Il razzo 'bloccato' in orbita della Russia si è alla fine schiantato sulla Terra

Vi abbiamo già raccontato del razzo russo Angara A5 bloccato in orbita. Bene, il rischio di cui avevano paura gli esperti si è rivelato vero e alla fine il razzo si è schiantato sulla Terra; è tornato sul nostro pianeta il 5 gennaio e ha colpito l'atmosfera sopra l'Oceano Pacifico.

Il carico e il razzo lanciati erano rimasti bloccati dal 27 dicembre. Per quale motivo? Semplicemente un guasto al motore non ha permesso al sistema di attivare i motori per superare l'orbita terrestre bassa. Al decollo, Angara A5 qui sulla Terra pesava circa 21,5 tonnellate, ma la maggior parte del peso era costituito da propellente.

Il carburante molto probabilmente è stato scaricato durante la permanenza dello stadio in orbita, quindi il pezzo che è ricaduto sulla Terra era pesante circa 3,5 tonnellate. Secondo l'astronomo Jonathan McDowell, che ha sede presso l'Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, e che analizza i dati di tracciamento disponibili pubblicamente, la maggior parte del corpo del razzo è quasi certamente bruciato nell'atmosfera.

"Qualsiasi danno causato dai detriti sopravvissuti sarà minore (potrebbe ammaccare il tetto di una persona, ma non spazzerà via l'umanità)", scrive l'esperto via Twitter martedì 4 gennaio. Non è la prima volta che accade qualcosa del genere, vi ricordate del razzo cinese Lunga Marcia 5B? Problemi del genere stanno diventando "comuni" e sembra sia il momento di fare qualcosa per impedire questi incidenti... o semplicemente creare delle regolamentazioni adatte per la presa di responsabilità.