Un razzo della Cina si schianta sulla Luna, ma lascia qualcosa di strano

Un razzo cinese, dopo aver viaggiato per anni nello spazio, si è schiantato sulla superficie lunare, lasciando dietro di sé non solo un cratere doppio insolitamente sagomato, ma anche un enigma che sfida la comprensione umana.

Inizialmente, si pensava che l'oggetto fosse parte di un razzo SpaceX Falcon 9, ma indagini più approfondite hanno rivelato che si trattava di un booster del razzo cinese Long March, lanciato nel 2014 come parte della missione lunare Chang'e 5-T1. Ciò che rende questo evento particolarmente intrigante è il fatto che il razzo sembrava trasportare un "carico aggiuntivo non dichiarato", un dettaglio che ha suscitato curiosità e speculazioni nella comunità scientifica.

Gli scienziati dell'Università dell'Arizona, del California Institute of Technology, di Project Pluto e dell'Istituto di Scienze Planetarie hanno condotto un'analisi dettagliata, mappando la traiettoria dell'oggetto attraverso osservazioni telescopiche terrestri. Hanno concluso che WE0913A, il nome dato all'oggetto, faceva parte del corpo del razzo Long March della missione Chang'e 5-T1.

La loro indagine ha rivelato che il palco del razzo abbandonato probabilmente trasportava un carico aggiuntivo non specificato. Questa ipotesi si basa su due linee di evidenza: in primo luogo, l'oggetto non sembrava oscillare mentre cadeva sulla superficie lunare, ma ruotava in un rotolamento organizzato e stabile. Questo suggerisce che fosse bilanciato con un contrappeso di dimensioni significative alle due motorizzazioni, ciascuna del peso di 544 chilogrammi.

In secondo luogo, i ricercatori sono rimasti colpiti dalla strana formazione di crateri sovrapposti, costituiti da un cratere orientale di circa 18 metri di diametro e un cratere occidentale di circa 16 metri di diametro. Questo è il primo caso in cui si osserva un doppio cratere, un fenomeno che suggerisce la presenza di due masse approssimativamente uguali separate l'una dall'altra. Per quanto riguarda la natura del carico non dichiarato, gli scienziati non hanno grandi speranze di ottenere risposte definitive.

"Ovviamente, non abbiamo idea di cosa possa essere stato - forse una struttura di supporto aggiuntiva, strumentazione supplementare, o qualcos'altro", ha dichiarato Tanner Campbell, primo autore dello studio e dottorando presso il Dipartimento di Ingegneria Aerospaziale e Meccanica dell'Università dell'Arizona. "Probabilmente non lo sapremo mai."