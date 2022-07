Un razzo cinese fuori controllo sta per schiantarsi sulla Terra

Nell'ambito spaziale se ne sono già viste molte, compresi razzi che si schiantano sulla Luna. In questo periodo, però, si fa riferimento a un razzo cinese fuori controllo che sta per schiantarsi sulla Terra.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizmodo e China Daily, questo potrebbe accadere anche già entro la fine di luglio 2022 (si fa riferimento a "entro una settimana" a partire dalla giornata del 25 luglio 2022). Risulta tuttavia ancora troppo presto, però, per comprendere al meglio dove potrebbe avvenire lo schianto o quando, ma gli esperti sembrano essere sicuri che ciò avverrà.

A cosa si fa riferimento nello specifico? Ebbene, dovete sapere che nella giornata di domenica 24 luglio 2022 è decollato il razzo Long March 5B. I preparativi per la neonata Stazione spaziale Tiangong stanno dunque proseguendo, ma questa volta ci sarà un rientro incontrollato per lo stadio centrale del razzo, che è rimasto in orbita. Il peso è di 21 tonnellate e il rientro nell'atmosfera terrestre, come visto in precedenza, potrebbe avvenire a breve.

Queste stime arrivano dall'astronomo Jonathan McDowell dell'Harvard-Smithsonian Center for Astrophysics, che ha anche spiegato che a suo modo di vedere "uno stadio di un razzo così grande non dovrebbe essere lasciato in orbita per un rientro incontrollato; il rischio per il pubblico non è enorme, ma è più grande di quello con cui mi sentirei a mio agio".

Nel frattempo, rimanendo in tema spaziale e restando in Cina, sembra proprio che la Stazione spaziale Tiangong sia quasi pronta. Insomma, a quanto pare è un momento "movimentato" per l'ambito spaziale, considerando anche il fatto che la Russia abbandonerà l'ISS dopo il 2024.