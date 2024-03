Il primo razzo giapponese della Space One fallisce ed esplode poco dopo il lancio

Il primo tentativo di volare della compagnia Space One non è andato a buon fine, quando il razzo Kairos ha preso fuoco solo pochi secondi dopo il lancio ed è esploso scaraventando detriti nell’area circostante. L’obiettivo della missione era la messa in orbita di un satellite governativo.

Il lancio è avvenuto dalla prefettura di Wakayama, nel Giappone occidentale; con molta delusione anche della gente che si era riunita per osservare la partenza dal vivo, il veicolo non è riuscito a raggiungere l’orbita. Le cause del fallimento non sono ancora del tutto chiare e gli esperti stanno ora investigando l’evento.

L’esplosione (che potete vedere nel video in cima alla notizia) è stata piuttosto spettacolare, seppur fortunatamente contenuta dalle montagne che circondano l’area di lancio.

Questo fallimento è un duro colpo per l’economia del Giappone, che negli ultimi anni si sta impegnando per rendere accessibili i voli spaziali commerciali e favorire, tra le altre cose, la messa in orbita di vari satelliti. Ciononostante, come dimostrano le recenti disavventure di SpaceX, molte cose possono andare storte in questi casi, specialmente durante i primissimi test di lancio.

Il sindaco Katsumasa Tashima della piccola cittadina di Kushimoto, luogo dell’evento, ha espresso di voler “continuare a supportare Space One, e offrire il nostro aiuto affinché il prossimo lancio sia un successo.” Nel frattempo, anche tornare sulla Luna si sta rivelando più difficile del previsto.

Su Apple AirTag è uno dei più venduti di oggi.