Un razzo indiano ha subìto un guasto catastrofico, e anche il carico è andato perduto

Il primo lancio aerospaziale indiano del 2021 non è affatto andato come previsto: nella giornata di ieri, il razzo deputato a trasportare in orbita un prezioso satellite per l'osservazione terrestre ha subìto un guasto, andando inevitabilmente perduto.

Il razzo indiano è conosciuto come GLSV, e stava trasportando un nuovo satellite di imaging terrestre per conto dell'Indian Space Research Organisation (ISRO). Il decollo è avvenuto in maniera nominale alle 02:13 italiane del 12 agosto (quando in India erano invece le 05:43).

I problemi sono cominciato dopo circa sei minuti dall'inizio della missione, quando si sarebbe dovuto attivare il terzo stadio del vettore. A quanto sembra non c'è stata alcuna accensione e - come riportato anche dai funzionari dell'agenzia - ciò avrebbe portato anche alla perdita del suo prezioso carico.

"Le prestazioni del primo e del secondo stadio erano normali. Tuttavia, l'accensione dello stadio superiore criogenico non si è verificata a causa di un'anomalia tecnica. La missione non è stata portata a termine come previsto", ha dichiarato il presidente dell'ISRO K. Sivan in una breve intervista televisiva poco dopo l'accaduto.

Era dal 2017 che l'India non registrava un fallimento critico come quello avvenuto meno di 36h ore fa, ed è stata così interrotta la lunga serie di lanci di successo (ben 14 fin ad oggi) che l'ISRO sfoggiava con fierezza.

Il satellite andato perduto era il Terra EOS-03, e sarebbe stato capace di inviare immagini del territorio indiano quasi in tempo reale - sebbene in bassa risoluzione - al fine di tracciare disastri naturali e altri eventi a breve termine. Inoltre avrebbe potuto raccogliere dati importanti per aiutare e migliorare i settori dell'agricoltura.

Qui trovate il video completo ed ufficiale del suddetto lancio.