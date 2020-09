Il razzo italiano VEGA torna finalmente a volare portando con sé un carico 'unico'

Il razzo VEGA, costruito in collaborazione con l’Agenzia Spaziale Italiana (ASI) e quella Europea (ESA), ha potuto finalmente scrollarsi di dosso il pesante fallimento avvenuto a luglio 2019, ed è riuscito a consegnare in orbita un carico piuttosto ricco.

VEGA è partito il 2 settembre alle ore 21:51 da Koneau, nella Guyana Francese, quando da noi però erano già le 03 del mattino del giorno successivo. Il razzo gestito dall’Arianespace, alto 98 metri, è stato rifornito di ben 52 satelliti da consegnare in vari punti dell’orbita terrestre. La peculiarità del carico risiede nel fatto che i satelliti erano quasi tutti indipendenti tra loro, provenienti da diverse nazioni e appartenenti sia ad enti pubblici, sia ad enti privati. Si conta che ad usufruire del passaggio siano stati 21 clienti, provenienti da 13 nazionalità differenti.

Un altro fattore ha contribuito a rendere il viaggio ancor più storico: per la prima volta a bordo del VEGA si è utilizzato un nuovo sistema di “rilascio” del carico, il “Small Spacecraft Mission Service” (SSMS), capace di sganciare ognuno dei satelliti secondo uno schema ben preciso durante il volo. Questo ha permesso di sistemarli tutti e 52 in diversi punti dell’orbita a seconda dove richiesto (e dove permesso) usufruendo del singolo viaggio del VEGA. L’SSMS di progettazione ESA sarà senza subbio un elemento propulsivo della “new space economy”, di cui sempre più società e privati vogliono farne parte. Basterà prenotare il posto sul prossimo volo utile e il proprio satellite sarà in orbita dopo nemmeno due ore dal lancio, il tutto a costi estremamente contenuti.

Il VEGA ha ripreso finalmente lustro dopo che l’11 luglio 2019 aveva subìto un brutto incidente a causa di un'anomalia nel sistema dell'isolamento termico, facendo spaccare il vettore dopo circa due minuti dal decollo e distruggendo il carico utile. Da allora il razzo è stato soggetto ad un fermo per permettere azioni correttive e migliorie per evitare il ripresentarsi del guasto.

Infine, grazie a questa missione, si è ufficializzata anche la riapertura della base di Koneau, chiusa a causa della pandemia globale; a tal proposito Daniel Neuenschwander, direttore dei Trasporti Spaziali all'ESA, ha commentato: “La base di lancio europea è di nuovo al lavoro e siamo orgogliosi che Vega torni a volare per provare un nuovo sistema di lancio dedicato. Esso apre la porta per l'accesso economico allo spazio per i piccoli satelliti - un nuovo approccio che dimostra che ci stiamo rivolgendo alle nuove necessità di mercato".