Il razzo italiano Vega torna a volare! Superate le ultime indagini di controllo

La carriera del lanciatore leggero Vega - costruito dall'azienda aerospaziale Avio - ha subìto un brutto arresto quando lo scorso novembre ha fallito la missione VV17, causando la distruzione del prezioso carico. Ora tutti i test e le verifiche di routine son state superate e il vettore è pronto a volare di nuovo.

Novembre 2020 non è stato di certo un mese felice per l'azienda Avio e per l'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), i due principali contribuenti e sviluppatori del razzo Vega. Il lanciatore leggero, spesso utilizzato per l'immissione in orbita di carichi come satelliti e CubeSat per conto di enti privati, ha fallito il proprio lancio, distruggendo anche il prezioso carico (tra cui uno dei satelliti spagnoli più avanzati mai progettati).

Ulteriori indagini hanno dimostrato che l'incidente non è derivato da alcun tipo di difetto intrinseco nel razzo, ma è stato frutto di un errore umano (qualcuno aveva invertito i connettori di spinta!). Nonostante questo, son state necessarie comunque delle attente analisi sulle unità Vega già preparate dalla Avio, al fine di scongiurare qualsiasi incidente ulteriore; dopo quattro mesi finalmente sembra che ogni revisione sia stata superata con successo, e ora Vega potrà tornare a lavorare come sempre.

Il portavoce della Avio, Francesco De Lorenzo, ha dichiarato: "Vega ora è stato autorizzato per l'imminente missione Vega VV18". Il lancio è previsto per il 20 aprile 2021 dal Centro spaziale di Kourou della Guyana francese, e trasporterà anche il "Pléiades-Neo 1", un satellite da 750 chilogrammi di peso adibito all'osservazione della Terra con strumenti ad alta risoluzione, costruito e gestito dalla Airbus.

Il ritorno in volo di Vega in aprile sarà la prova decisiva per verificare l'affidabilità del veicolo e ridare lustro ad uno dei lanciatori leggeri più utili nel panorama dei lanci spaziali in orbita bassa.