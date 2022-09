Il razzo di Jeff Bezos non ce la fa e si schianta dopo il decollo

Il razzo "New Shepard", della Blue Origin, si è schiantato a terra poco dopo il decollo, lunedì 12 settembre, segnando il primo incidente di lancio per la compagnia di viaggi spaziali di Jeff Bezos. Ovviamente non vi era nessun equipaggio e, fortunatamente, la capsula che trasportava esperimenti è riuscita a salvarsi paracadutandosi in tempo.

Quello che più ha preoccupato l'opinione pubblica è che la Blue Origin utilizza lo stesso tipo del razzo esploso per inviare i propri clienti ai confini del nostro pianeta, ecco perché la Federal Aviation Administration ha subito avviato un'indagine per capire i motivi dell'incidente.

Appena un minuto dopo il suo decollo, mentre si preparava a sorvolare il Texas occidentale, dal razzo sono divampate luminosissime fiamme gialle, avvolgendo uno dei motore e facendolo esplodere. Immediatamente si è attivato il sistema di interruzione del lancio, con conseguente esplusione di emergenza della capsula, facendola paracadutare in sicurezza nel deserto.

La FAA, responsabile della sicurezza pubblica durante i lanci e gli atterraggi spaziali commerciali, ha poi confermato che il razzo "New Shepard" si è schiantato senza riportare danni o feriti.

La società, con un tweet pubblicato quasi un'ora dopo l'evento, ha affermato: "Abbiamo riscontrato un'anomalia con il volo di oggi. Questo ovviamente non era pianificato. Guasto del booster sul volo senza equipaggio. Il sistema di fuga ha però funzionato come previsto".

L'incidente si è verificato mentre il razzo stava viaggiando a quasi 1.126 km/h, ad un'altitudine di circa 8.500 metri.

Per la Blue Origini questo era il 23° volo del programma New Shepard, ed il 9° con questo particolare abbinamento di capsula-razzo, preparato specificatamente per gli esperimenti di volo. Vedremo come reagiranno Bezos ed il suo team a questo inconveniente.

Potete vedere l'intero video del lancio attraverso questo link.

Rimanendo in tema, sapete che anche la Blue Origin vuole riportare gli umani sulla Luna? D'altronde, lo stesso Bezos ipotizza che gli umani vivranno in colonie spaziali.