Il razzo che sta per schiantarsi sulla Luna non è un Falcon 9 di SpaceX! Ecco le novità

Qualche giorno fa vi abbiamo riportato la curiosa notizia secondo cui lo stadio superiore di un Falcon 9 starebbe per schiantarsi sulla Luna. Mediante nuovi calcoli effettuati con gli ingegneri del JPL, sembra che SpaceX non c'entri affatto in questa questione. Dunque, a chi appartiene questo razzo?

La segnalazione di un possibile impatto è arrivata giorni fa, quando Bill Gray - sviluppatore del software astronomico chiamato Project Pluto - ha analizzato i dati orbitali dei tanti stadi superiori che sono stati "abbandonati" nel corso di questi anni di missioni spaziali. All'inizio sembrava che il soggetto incriminato fosse uno stadio di un Falcon 9 lanciato nel 2015, ma ora i calcoli accurati cambiano le nostre certezze.

Il nuovo rapporto - come segnalato anche nella notizia che trovate in calce a questa pagina - è stato aggiornato qualche ora fa grazie all'aiuto di ingegneri del JPL e della NASA, che hanno rivisto i dati orbitali di questi razzi residui. Secondo la nuova analisi si tratta di uno stadio di un razzo cinese, più precisamente di un Lunga Marcia 3C utilizzato nel 2014 per la missione Chang'e 5T-1 (la versione sperimentale della missione Chang'e 5).

Anche il luogo di impatto è stato leggermente modificato, aumentando la zona di probabilità di qualche paio di chilometri di raggio. La data dello schianto comunque rimane invariata, confermata per il 4 marzo 2022 alle 12:25 UTC (cioè le 13:25 nel nostro paese).

Ad ogni modo questi dati non ci serviranno a molto, in quanto l'impatto avverrà sul lato nascosto della Luna, e quindi sarà impossibile assistervi.

Non è comunque assolutamente certo che si tratti di un razzo cinese, in quanto c'è ancora una piccola percentuale di incertezza nei risultati. Se ci saranno aggiornamenti non mancheremo di comunicarvelo, ma almeno possiamo decretare con certezza che - stavolta - SpaceX non c'entra nulla.