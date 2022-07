Un razzo si schianterà domenica sulla Terra, ecco quello che sappiamo

La situazione sopra la nostra testa inizia a farsi decisamente complicata: questo fine settimana, infatti, si prevede che un enorme razzo incontrollato - lungo 53 metri e pesante circa 23 tonnellate - ritornerà sulla Terra, con alcuni dei detriti che saranno abbastanza grandi da sopravvivere alla discesa e schiantarsi sul nostro pianeta.

I ricercatori di tutto il mondo stanno lavorando duramente per capire quale parte del nostro pianeta sarà colpita. Quello che sappiamo, per adesso, è che il rientro del booster chiamato CZ5B avverrà il 31 luglio 2022 ed è probabile che rientri sotto le linee vorticose gialle e blu nella mappa che troverete in calce alla notizia.

"A causa della natura incontrollata della sua discesa, c'è una probabilità diversa da zero che i detriti sopravvissuti atterrino in un'area popolata: oltre l'88% della popolazione mondiale vive sotto la potenziale impronta di detriti del rientro", afferma l'Aerospace Corporation, una società che sta tracciando il booster.

Si tratta di un déjà-vu, poiché anche lo scorso anno è successa una cosa del genere. Il detrito in questione proviene da un razzo Long March 5B, lanciato dalla National Space Administration (CNSA) il 24 luglio 2022, con il compito di portare in orbita un nuovo modulo per aiutare a costruire la crescente stazione spaziale di Tiangong.

Proprio in questi giorni - casualmente - è anche uscito un articolo che stima la possibilità di morire a causa della spazzatura spaziale nel prossimo decennio.