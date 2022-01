Un razzo SpaceX abbandonato sta per schiantarsi sulla Luna

Dopo aver "riposato" nello spazio per circa 6 anni, un razzo SpaceX sta per schiantarsi per sempre sulla Luna. Stiamo parlando del secondo stadio di una delle navicelle spaziali Falcon 9 dell'azienda ed è stato utilizzato per inviare nello spazio il Deep Space Climate Observatory della National Oceanic and Atmospheric Administration nel 2015.

Invece di ricadere sulla Terra, così come ha recentemente fatto il razzo della Russia, il secondo stadio del razzo è rimasto bloccato in un limbo gravitazionale tra il nostro pianeta e la Luna. Dopo un'attenta analisi condotta da Bill Gray, creatore del Project Pluto in grado di localizzare oggetti vicini alla Terra, insieme a un team di astronomi dilettanti e professionisti, è stato scoperto che il pezzo del Falcon 9 si schianterà sul satellite il 4 marzo del 2022.

Ciò offre agli scienziati una possibilità più unica che rara: l'opportunità di osservare come si formano i crateri sulla Luna. Se gli addetti ai lavori riusciranno a determinare la posizione precisa dell'impatto, "potranno vedere un cratere da impatto molto fresco e probabilmente impareranno qualcosa sulla geologia di quella parte della Luna", ha dichiarato Gray in una recente intervista ad Ars Technica.

Il razzo pesa circa quattro tonnellate e colpirà la Luna a una velocità di 2,57 km/s. Una buona possibilità per studiare il nostro satellite, ma un tipo di incidente che sarà meglio evitare in futuro. I razzi sono generalmente progettati per tornare sulla Terra o per bruciare al rientro, non per allontanarsi fino sulla Luna.

A proposito, ecco com'è fatto il suolo del lato nascosto della Luna.