Razzo di SpaceX buca la ionosfera e scatena 'una specie di aurora'

Mentre il sole sta entrando nel suo massimo, le aurore boreali si spingono sempre più a sud. Tuttavia, le luci nel cielo avvistate in California non sono il naturale spettacolo dell’aurora, ma uno strano fenomeno dovuto al lancio di un razzo di SpaceX.

I razzi rilasciano molti gas di scarico durante il loro volo in atmosfera. Queste sostanze possono influenzare le particelle cariche, in particolare gli elettroni, che formano la ionosfera terrestre, la parte superiore ionizzata dell'atmosfera terrestre. Il risultato è la formazione di spettacolari aloni di luce, molto simili a quelle delle aurore boreali. Il fenomeno in sé non ha un impatto ambientale tanto negativo ma in futuro potrebbe causare non pochi grattacapi, un po’ come la sindrome di Kessler.

Un episodio simile si era già verificato nel 2017 dopo il lancio di Falcon 9. L’anno successivo venne pubblicata una ricerca che quantificava l’impatto dell’evento. Lo studio riporta che il razzo "ha indotto gigantesche onde acustiche d'urto circolari" provocando un enorme "buco di plasma ionosferico".

In seguito al lancio si era infatti registrata una riduzione del contenuto di elettroni ionosferici del 70% su un’area di quasi mille chilometri di diametro. Secondo gli scienziati, ciò avrebbe provocato un errore di circa un metro nelle posizioni calcolate dai sistemi GPS a Terra.

L’articolo del 2018 chiarisce che la maggior parte dei lanci del Falcon 9 ha effetti più piccoli, tuttavia le future generazioni di razzi avranno capacità di carichi utili molto più grandi e potrebbero produrre eventi simili e anche più gravi.