Un razzo SpaceX Falcon 9 sta per schiantarsi sulla Luna: ecco quali rischi ci sono

Vi abbiamo già raccontato che un razzo SpaceX sta per schiantarsi sulla Luna; un "piccolo" incidente che creerà un nuovo cratere sul nostro satellite. Non capita certo di vedere tutti i giorni la creazione di un "buco" sul corpo celeste, ma di cosa dovremmo preoccuparci?

Il Lunar Reconnaissance Orbiter ha già ripreso un cratere di 19 metri formatosi quando un pezzo di roccia di un asteroide da mezza tonnellata ha colpito la superficie del satellite nel 2013. Nell'ultimo decennio centinaia di impatti più piccoli, da pezzi di rocce del peso di appena mezzo chilo, sono state individuate dal satellite della NASA.

Il prossimo impatto sarà sul lato opposto della Luna, quindi non saremo in grado di vederlo in diretta. La formazione di un nuovo cratere non è così importante, poiché come ben sappiamo la Luna ne ha davvero tantissimi. Quello di cui dovremmo preoccuparci è la contaminazione del corpo celeste con microbi viventi, o molecole che in futuro potrebbero essere scambiate per prove della vita.

Esistono dei protocolli per impedire questa contaminazione, ma per molti scienziati semplicemente non sono abbastanza. Ad esempio, nel 2019 il lander lunare israeliano Beresheet, finanziato privatamente, si è schiantato sul satellite mentre trasportava migliaia di campioni di DNA e perfino dei tardigradi (che adesso potrebbero essere "vivi").

Il razzo che si scontrerà sulla Luna il 4 marzo 2022, un Falcon 9 che viaggia a 2.6 chilometri al secondo, non era sterile al momento del lancio, ma non trasportava nemmeno un carico biologico... e il rischio di biocontaminazione è davvero esiguo.