Siamo abituati a pensare all'Impero romano come al frutto di diverse conquiste militari o come il risultato di un elenco molto lungo di guerre, che hanno insanguinato il Mediterraneo e l'Europa per secoli.

Tuttavia, non sempre è andata così. In antichità ci sono stati veri esempi che dimostrano il contrario. I romani assoggettarono alcuni territori pacificamente, affiancandosi ai loro regnanti ufficiali per decenni, finché non vennero "reclamati" come salvatori dalla stessa cittadinanza, sempre più insoddisfatta dai regnanti dell'epoca.

Un caso ancora più particolare fu però l'annessione del regno di Pergamo, un potente stato dell'Asia minore, che per secoli governò l'attuale regione della Turchia occidentale, a partire dalla morte di Alessandro Magno e dalla fondazione dei regni ellenistici.

Questa conquista non fece versare neppure una goccia di sangue ai romani e fu opera dell'ultimo re ufficiale del regno di Pergamo, Attalo III Filometore Evergete, che di per sé sarebbe stato ricordato dai libri di storia come un re molto peculiare.

Attalo III era più interessato alle scienze che agli obblighi di governo ed è passato allo storia come il "re giardiniere". Amava studiare le piante, l'impollinazione delle api e coltivare diverse tipologie di erbe medicinali, essendo anche un appassionato di erboristeria e di medicina. Compì personalmente diversi studi di medicina ed era affascinato dai giochi di logica, tanto che secondo una legge si deve a lui l'invenzione degli scacchi moderni.

Oltre a essere colto, era innamorato della bella vita e si circondò anche di diverse fanciulle, con cui passava diverso tempo nelle sue feste private. Per quanto dimostrò varie volte le sue arti amatorie, sfortunatamente però non ebbe figli e quando cominciò a invecchiare iniziò ad essere assillato dal problema della successione.

Credendo di fare cosa gradita alla maggioranza dei suoi sudditi - molto più ricchi di lui e da tempo grandi commercianti - decise così di scrivere un testamento, in cui avrebbe regalato il suo regno alla Repubblica romana al momento della sua morte. In questo modo sperava di scongiurare la guerra di conquista che prevedeva essere all'orizzonte, ma inavvertitamente provocò dei livori nel suo esercito, che poco tempo dopo la sua morte si alleò con un certo Eumene, un giovane idealista spacciatosi per suo fratello.

La ribellione di Eumene e dell'ex esercito di Pergamo durò comunque poco. I romani si erano difatti impossessati del regno durante gli ultimi mesi di vita di Attalo, che aveva chiamato a raccolta i suoi alleati proprio per scongiurare un colpo di Stato da parte di alcune frange estremiste del suo esercito.

Per questa ragione Attalo III venne ricordato dai romani tra i regnanti più lungimiranti e buoni della storia, seppur non ci siano prove che i suoi sudditi lo amassero al punto da celebrarlo come il migliore. Anzi, si sospetta che lo considerasse un po' pazzo e scansafatiche, visto che passava così tanto tempo a studiare le piante e a trascurare l'arte di governo.

Un evento storico molto curioso collegato a questa vicenda fu invece la guerra contro Mitridate del Ponto, avvenuta un secolo dopo la conquista di Pergamo. In questa occasione, i romani lottarono strenuamente contro l'esercito nemico, ma in un'occasione non furono sconfitti grazie alla potenza delle armi, ma grazie ad un miele allucinogeno.

Questa vicenda è stata anche citata nel recente film "Assassino a Venezia", in cui il personaggio di Kenneth Branagh (alias Poirot) deve risolvere una serie di misteriosi omicidi, in una casa infestata dai fantasmi.