Re Artù è davvero esistito nella storia? Resterete delusi dalla risposta

Tutti noi, almeno una volta nella vita, abbiamo sentito parlare di re Artù, il sovrano di Camelot che riuscì ad estrarre Excalibur dalla roccia e partì alla ricerca del Santo Graal. Oggi cercheremo di individuare nella storia un fondamento di verità attorno alla figura del personaggio più famoso del ciclo bretone.

Prima di impelagarci in questo viaggio nelle fonti, dobbiamo fare una premessa importante: la figura di re Artù non è statica, in quanto si presenta nelle varie opere di fantasia in maniera costantemente differente. Prima del XII secolo, non abbiamo alcuna menzione del re di Camelot, e la fonte più antica in nostro possesso è la “Storia dei re d’Inghilterra”, del monaco gallese Geoffrey di Monmouth.

Secondo l’autore, Artù fu generato da un’unione adultera tra re Uther Pendragon e la moglie del Duca di Cornovaglia, Ygerna. In questo racconto non viene menzionata Camelot, Lancillotto, Excalibur, i Cavalieri della Tavola Rotonda e il Santo Graal; infatti, questi elementi di narrazione furono inseriti in seguito da altri autori che hanno caratterizzato quello che oggi riconosciamo essere la materia di Bretagna, o ciclo bretone.

Si è provato quindi a dare un fondamento storico alla narrazione di Monmouth; tuttavia, il racconto concernente re Artù, presente nella “Storia di re d’Inghilterra”, potrebbe aver tratto ispirazione da una poesia gallese che racconta delle gesta di un leader vissuto nel V o nel VI secolo.

La stessa racconta che, alla fine della permanenza romana in terra britannica, un condottiero guidò un esercito di britanni contro gli invasori pagani anglosassoni. In un’altra poesia dello stesso periodo, Gildas ricordava un eroe di nome Ambrosius Aurelianus, anche egli responsabile di aver guidato una difesa contro l’esercito anglosassone durante la battaglia di Badon Hill; tuttavia, un secolo dopo, un monaco chiamato Nennio descrive il comandante dei britanni in maniera sensibilmente differente da quello raccontato da Gildas.

Insomma, non abbiamo le fonti necessarie per definire se nella storia sia esistito un personaggio di nome Artù, perché i cronisti medievali hanno prodotto testimonianze a distanza di centinaia di anni dopo gli eventi che affermano di descrivere, non disdegnando, di tanto in tanto, l’aggiunta di qualche elemento di fantasia.