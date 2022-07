Ma Re Giorgio III era veramente un sovranno 'folle'?

Nel corso della storia, ci sono stati molti membri della nobiltà che erano considerati estremamente folli. Carlo VI di Francia, ad esempio, soffrì di regolari deliri in quanto pensava fosse fatto di vetro; la regina Giovanna di Castiglia, che fece riesumare il corpo del marito perché non accettava la sua morte.

Abbiamo stuzzicato la vostra curiosità? Speriamo sia così, dato che oggi ripercorriamo colui che storicamente è riconosciuto come il sovrano più “folle” di tutti, o almeno così si pensa.

George William Frederick, nacque nel 1738 dalla Casa britannica regnante di Hannover e salì al trono come re del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda, con un discorso molto carismatico... Re Giorgio III regnò e visse più a lungo di tutti i suoi predecessori. Durante la sua vita, divenne famoso per due cose: fu il re che perse l’America e, nelle fasi successive del suo regno, divenne completamente pazzo.

Il re affrontò diversi episodi di malattia durante gran parte del suo regno. Di solito si riprendeva dopo aver ricevuto medicine e cure mediche. Tuttavia, con l'invecchiamento, la sua salute mentale e fisica è peggiorata.

Sembrava chiaro che Giorgio III non fosse solo turbato nella mente, ma anche nel corpo. Alcuni dei disturbi fisici e delle particolarità includevano dolori allo stomaco, mal di testa e sconcertanti urine blu o marroni. Il re iniziò a sviluppare la cataratta, ebbe difficoltà a dormire e si diceva che fosse "diventato giallo negli occhi", che può essere un sintomo di ittero.

C'erano anche altre cose. Il re pazzo mostrava un comportamento maniacale, scriveva frasi lunghe 400 parole e parlava fino al punto da perdere la voce. Era noto per parlare così a lungo che gli veniva la schiuma in bocca e in un'occasione, durante una celebrazione di Natale poco prima della sua morte, il re parlò per 58 ore di fila, senza mai fare pause o pause.

Insieme a tutti questi sintomi, non si fece aspettare uno più particolare… Oggi conosciamo questo comportamento come coprolalia: l’uso involontario e ripetuto di un linguaggio volgare. diceva che il vocabolario del re pazzo d'Inghilterra sarebbe diventato "più complesso, creativo e colorato". A volte, il re soffriva anche di convulsioni apparentemente correlate.

Proprio per queste convulsioni, mentre sedeva sul trono, Re George III è stato più volte soccorso dai suoi servitori. Si dice, in realtà, che, con l’aumentare dei sintomi associabili alla follia, siano stati scelti dei paggi appositi posizionati proprio al fianco di Sua maestà e soccorrerlo.

Se questi aspetti "privati" della nobiltà inglese vi piacciono allora date un'occhiata alla serie The Crown, di cui abbiamo scritto la recensione dell'ultima stagione.