Un re Maori pretende che alle balene vengano concessi gli stessi diritti delle persone

Il popolo Maori è fiero e storicamente molto geloso delle sue tradizioni. Seppur in passato abbiano contribuito a distruggere la biodiversità della Nuova Zelanda, hanno un grande rispetto per la natura e per questa ragione diverse comunità mal sopportano i danni che stiamo provocando alle specie.

A seguito di questo crescente dissenso nei confronti dei danni che l'umanità sta arrecando alla natura, il re aborigeno dei Maori, Tuheita Paki, ha quindi lanciato un appello al governo neozelandese e a tutti i capi di stato occidentali, affinché alle balene - tra gli animali più sacri per la loro cultura - vengano riconosciuti gli stessi diritti di cui godono tutti gli esseri umani del pianeta.

Secondo infatti il re, le balene dispongono di una personalità, sono coscienti e sono in condizione di capire se il loro ambiente è degradato e se la loro famiglia si trova in difficoltà. Per questa ragione hanno dimostrato di essere pari agli esseri umani e di necessitare gli stessi standard di qualità della vita che esigiamo all'interno delle nostre società.

Per quanto questa vicenda possa ricordare ad alcuni le vicende dell'ultimo film di Avatar - dove i Tulkun dimostravano di possedere le stesse capacità cognitive e comunicative dei Na'vi - le balene sono venerate dai Maori da secoli e in passato già altri esponenti della famiglia reale si erano lamentati con il governo di Wellington, affinché si dimostrasse più solidale con i cetacei.

Dal canto suo, il governo neozelandese nel corso degli anni ha già approvato diverse leggi che garantiscono uno status legale particolare ad alcuni elementi naturali del paese che sono considerati sacri per il popolo Maori. Diverse montagne dell'isola del nord, per esempio, vengono considerati degli esseri viventi e fra queste vette abbiamo anche Ruapehu - il vulcano che ha ispirato Peter Jackson per realizzare il monte Fato del suo "Il Signore degli Anelli" - il Monte Taranaki e il fiume Whanganui, che dal 2017 vengono considerati "degli elementi naturali, dotati di personalità."

Anche il re delle vicine isole Cook, Travel Tou Ariki, ha dichiarato che per il suo popolo le balene meritano di essere considerate degli esseri umani e che bisogna impegnarsi per salvaguardarne le specie, considerando anche i frequenti spiaggiamenti avvenuti negli anni scorsi in tutto il Pacifico.

Gli ambientalisti sperano che queste dichiarazioni spontanee da parte degli aborigeni possano portare le amministrazioni occidentali a limitare i danni provocati dalla pesca e dalla presunta "ricerca" svolta da alcuni paesi come il Giappone e la Norvegia, che continuano ad sostenere l'industria baleniera.

