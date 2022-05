Le reactions di Whatsapp disponibili per tutti: l'annuncio di Mark Zuckerberg

Mentre Whatsapp continua a lavorare sui sondaggi, nell’ambito della nuova funzione in arrivo prossimamente che dovrebbe portare ad una serie di novità importanti per le Community. Mark Zuckerberg ha annunciato qualche ora fa tramite i suoi account social che da oggi sono disponibili per tutti sull’app le reactions.

Delle reactions di Whatsapp abbiamo a più riprese parlato su queste pagine e, come succede anche su Telegram e Facebook Messenger, rappresentano un punto di cambiamento importante per l’interazione. Al momento sono disponibili solo cinque reactions: il cuore, la faccia che ride, l’emoji stupita, quella dispiaciuta e quella con le mani giunte che come osservato dallo stesso CEO di Meta rappresenta un modo per ringraziare l’interlocutore.

Inserire una reaction ad un messaggio è molto semplice: come si può vedere in calco tramite il video pubblicato dal dirigente Whatsapp Will Carter, piuttosto che inviare messaggi singoli con sole emoji, basta fare tap sulla nuvoletta e scegliere l’emoji che più rappresenta il nostro stato d’animo nei confronti di quel determinato messaggio. Come detto anche in precedenza, si tratta di un nuovo sistema per interagire con gli amici e persone con cui stiamo messaggiando tramite Whatsapp: ormai le reaction sono presenti quasi ovunque e rappresentano l’ultima moda del web per esprimere le proprie emozioni.

Il rollout, come avvenuto anche in altre circostanze, sarà graduale e non sarà disponibile per tutti già da oggi. Parallelamente, Whatsapp sta anche lavorando su altre modifiche all’app.