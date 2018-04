Real Madrid - Juventus da record: è l'evento sportivo più visto dell'anno

Nonostante l'impresa sfiorata dalla Juventus, che è stata condannata da un rigore contestatissimo assegnato al 97esimo minuto, il match di ritorno tra i Campioni d'Europa uscenti e la squadra di Massimiliano Allegri è stato un successo incredibile.

La partita, che è stata trasmessa in chiaro su Canale 5, oltre che su Premium Sport, è risultata essere l'evento sportivo più visto del 2018.

Come annunciato da Mediaset nel corso del TG5 delle 13:00, la partita è stata vista da 10.925.000 spettatori, con uno share del 43,40 per cento, nella fascia d'età 15/64 anni.

Su Premium Mediaset, invece, le partite di Champions League (compreso il ritorno tra Bayern Monaco e Siviglia) hanno registrato ascolti complessivi per 618.000 spettatori, pari al 2,22 per cento, con quella della Juventus che si è fermata a 601.000 spettatori netti, pari al 2,15 per cento di share.

Alla luce di tali risultati, la partita di ieri sera è risultata essere l'evento sportivo più seguito del 2018, in attesa chiaramente della finalissima di Champions League e soprattutto i Mondiali di Russia 2018, che saranno trasmessi su Mediaset.

Ottimi risultati anche per il post-partita, condotto da Sandro Sabatini e Giorgia Rossi, che ha registrato uno share del 27,92 per cento nella fascia oraria con 5,095 milioni di spettatori, che evidentemente non vedevano l'ora di ascoltare le opinioni dei diretti interessati.