Anche il Real Madrid sbarca nel Metaverso: pronto lo Stadio Bernabéu

Sono sempre più i colossi che stanno abbracciando il Metaverso. Secondo quanto riportato dal quotidiano El Economista, infatti, il club di Florentino Perez starebbe valutando la possibilità di portare nel metaverso il suo Stadio Bernabéu, lo storico impianto di Madrid che ospita le partite delle Merengues dal 1947 e che è in ristrutturazione.

Il nuovo stadio aprirà i battenti a fine 2022 e diventerà una struttura in grado di lavorare 365 giorni all'anno e non solo durante le partite dello storico club, ma potrà anche ospitare concerti e fiere oltre che altri tipi di eventi.

E' per questo motivo che la squadra più titolata del mondo intende lanciare una versione virtuale, accessibile nel metaverso, del Bernabeu, che permetterà i tifosi di tutto il mondo di vivere un'esperienza ultra immersiva da casa. La squadra punterebbe anche utilizzare questa rivoluzione tecnologica per incrementare le entrate del Real Madrid, vendendo biglietti virtuali per eventi accessibili nel Metaverso.

Nel corso dell'ultimo fine settimana su queste pagine abbiamo parlato della corsa perle terre virtuali del Metaverso, al punto che alcuni analisti la vendita di terreni per metaversi come The Sandbox e Decentraland raggiungerà il picco nel corso dell'anno appena iniziato. Anche lo sport però guarda con interesse al metaverso.