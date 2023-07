Ai reali Babrie e Ken, le loro bambole omonime non sono mai piaciute

A marzo del 1959, Barbie debuttava nel mondo dei giocattoli grazie a Ruth Handler, la co-fondatrice della Mattel Inc. Ma da dove deriva il nome Barbie?

A ispirare Ruth fu la visione della figlia mentre giocava con delle bambole di carta e fu proprio per questo che decise di dare alla sua creazione proprio il suo nome. Il nome Barbie, infatti, deriva proprio da Barbara ma, tuttavia, quest'ultima non è mai stata contenta di tutto ciò.

Lei stessa ha ammesso di non aver mai apprezzato particolarmente la bambola e di aver provato in tutti i modi a evitare che la figura di quella Barbie perfetta venisse associata alla sua persona. "Sono stanca di essere Barbie. Da adolescente non desideravo avere i vestiti migliori o guidare auto bellissime" - afferma Barbara.

Qualche anno dopo, lo stesso destino è toccato anche al fratello Ken, da cui prende ispirazione la bambola maschio della Mattel. Anch'egli, come la sorella, afferma di non avere mai avuto niente a che fare con il suo omonimo.

"La bambola Ken va in spiaggia, fa surf e tutte queste cose americane perfette" - dice - "Ero un nerd, un vero nerd e tutte le ragazze pensavano fossi un idiota" - continua, ripensando al passato. I figli di Ruth Handler hanno sempre evitato tutta quella fama che, invece, sembrava volesse investirli a tutti i costi.

I nipoti di Ruth Handler, tuttavia, non hanno mai sperimentato un'esperienza di gioco con le bambole create dalla nonna. I genitori riferiscono che non sono mai stati interessati a queste ma che, qualora lo fossero stati, avrebbero sicuramente comprato loro le famosissime bambole.

Nonostante un tempo detestassero essere paragonati a quelle bambole, oggi, invece, si dicono divertiti da questa cosa. Inoltre, il successo riscuotato dalla bambola ha fatto in modo che Barbara abbandonasse il mondo del lavoro per potersi rilassare e godersi a pieno le giornate senza troppo stress.

Chissà se in momenti di rabbia, hanno mai pensato di far esplodere la bambola Barbie.