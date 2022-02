Quanto è realistico l'acciaio Beskar presente su Star Wars?

Chiunque sia un fan dell'universo di Star Wars avrà sentito parlare almeno una volta dell'acciaio beskar, un metallo quasi impenetrabile appartenente al popolo mandaloriano. Si tratta di un materiale leggendario, capace di resistere a blaster e spade laser. Esiste un materiale sulla Terra simile al beskar?

Abbiamo osservato il suo aspetto nella serie TV "The Mandalorian" e, secondo le descrizioni che vediamo nell'opera di finzione, possiamo dire che il metallo abbia senza alcun dubbio delle caratteristiche simili con l'acciaio di Damasco, una lega di dura e flessibile ideale per la costruzione di spade (a proposito, a Venezia è stata scoperta una delle spade più antiche al mondo).

Questo materiale era resistente, durevole e facilmente malleabile. Secondo uno studio condotto da alcuni ricercatori dell'Università di Dresda, la composizione dell'acciaio di Damasco era il risultato di nanotubi di carbonio e nanofili di carburo; questi nanotubi di carbonio sono cilindri esagonali di atomi di carbonio e sono tra i materiali più resistenti sulla terra che offrono grande elasticità e resistenza.

La formula per la creazione dell'acciaio Damasco è scomparsa nel tempo. In base a quanto affermato dagli esperti, il segreto delle spade Damasco stava nel momento della tempratura, ovvero durante il momento del raffreddamento. Addirittura, secondo le storie, per raffreddarla si utilizzava il "sangue di drago", un liquido rosso utilizzato dai fabbri.

Le storie sulla creazione dell'acciaio di Damasco sono tantissime, e da alcuni punti di vista ricorda la storia del beskar dei mandaloriani. A proposito, ma la scienza di Star Wars sta diventando realtà?