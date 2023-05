Reality Pro di Apple non convince: 'il visore frutto di molti compromessi'

Un nuovo rapporto sul visore Reality Pro che dovrebbe essere presentato alla WWDC getta non poche ombre sul progetto della società di Cupertino. A quanto pare, molti alti dirigenti Apple avrebbero preso le distanze in quanto scettici.

Il rapporto, che si basa su più fonti vicine al progetto, afferma che Apple lo venderà a qualsiasi costo, in contrasto con gli alti margini che si aspetta da altri prodotti.

Il popolare giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, osserva che il CEO di Apple Tim Cook inizialmente aveva intenzione di dare priorità agli Apple Glasses ma alla fine il lavoro di sviluppo si è concentrato quasi esclusivamente sulle cuffie.

“Il dispositivo che Cook presenterà, dicono le persone che hanno familiarità con un processo di sviluppo che si è esteso su sette anni, si è discostato molto dalla sua visione iniziale. Inizialmente immaginato come un paio di occhiali discreti che potevano essere indossati tutto il giorno, il dispositivo di Apple si è trasformato in un visore che ricorda un paio di occhiali da sci e richiede un pacco batteria separato” si legge nel rapporto che getta addirittura ombre sugli Apple Glasses. Non è infatti detto che vengano lanciati in quanto solo il 10% delle risorse di Reality Pro sono state spese per il progetto Glasses che è noto internamente con il nome in codice N421.

Per quanto riguarda Reality Pro, gli addetti ai lavori sostengono che con il passare del tempo Apple è stata costretta a scendere sempre più a compromessi per renderlo fattibile. “Il design del prodotto è anche una tacita ammissione che l’azienda, come altri che hanno realizzato visori per realtà mista, non è stata in grado di risolvere alcuni problemi tecnologici fondamentali. Funzionalità come la capacità di funzionare come monitor Mac esterno e di effettuare videochiamate con più persone sono meno avanzate di quanto previsto inizialmente dall’azienda, anche se spera di migliorarle” continua il rapporto, in cui si legge anche che la Mela avrebbe voluto integrare la batteria direttamente nel visore ma non ci è riuscita.

Apple a quanto pare starebbe pianificando di vendere Reality Pro a prezzo di costo, in netto contrasto con il margine di guadagno del 37% che è solita ottenere per i suoi prodotti. Inizialmente si sarebbe anche discussa la possibilità di venderlo in perdita, al solo scopo di ritagliarsi una posizione nel mercato. Il tutto nonostante gli investimenti miliardari.

Tra i più scettici nei confronti del progetto figurerebbero figure chiave della dirigenza, come Craig Federighi e Johny Srouji ma anche lo stesso Tim Cook è descritto come “distante” dal progetto.