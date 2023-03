realityOS confermato da Apple: il lancio del visore VR ed AR è davvero vicino?

Nuove conferme sul sistema operativo realityOS di Apple, su cui dovrebbe basarsi il visore per la realtà aumentata e virtuale di cui si parla da tempo. Gli ultimi riferimenti sono stati scovati direttamente nel codice sorgente diffuso dal colosso di Cupertino.

Apple infatti di recente ha aggiornato il codice sorgente disponibile per gli sviluppatori su GitHub, includendo dei riferimenti espliciti a “realityOS” e “Reality Simualtor”, insieme alle piattaforme attualmente esistenti e disponibili sul mercato.

Si tratta di una conferma ufficiale di quanto trapelato in precedenza, ma anche dei rumor degli ultimi giorni che parlano di una Apple pronta a lanciare il suo dispositivo per la VR ed AR.

Il giornalista di Bloomberg, Mark Gurman, in precedenza aveva affermato che Apple avrebbe optato per xrOS come nome della piattaforma per la realtà mista, ma le indicazioni ufficiali emerse nelle ultime ore vanno verso una direzione differente.

La presentazione di realityOS, con i relativi tool da mettere a disposizione degli sviluppatori, potrebbe avvenire nel corso della WWDC che Apple dovrebbe tenere a Giugno 2023 all’Apple Park. Non è chiaro se proprio l’evento sarà il teatro per la presentazione del visore oppure se bisognerà attendere ancora un pò.

Come sempre, i rumor di questi tipo vanno presi con le pinze dal momento che potrebbero non corrispondere alla realtà.