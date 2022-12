RealityScan: l'app di Epic Games per creare modelli 3D con iPhone è disponibile

Vi ricordate del progetto di Epic Games che consente di creare modelli 3D con foto scattate da iPhone? Ebbene, ora la fase preliminare è terminata e l'applicazione RealityScan è disponibile per tutti gli utenti, quindi potreste magari volerci dare un'occhiata.

Per chi non lo sapesse, come ricordato anche da 9to5Mac, si fa riferimento a un'applicazione che cerca di rendere più accessibile il mondo della fotogrammetria. In parole povere, scattando molte foto da varie angolazioni a un oggetto realmente esistente, ad esempio una sedia, è possibile ottenere un modello 3D da utilizzare in un qualsivoglia contesto (ad esempio, da piazzare all'interno di un videogioco). Alcuni buoni accorgimenti da tenere a mente sono effettuare gli scatti in buone condizioni di luminosità e avere uno sfondo "pulito".

Chiaramente di mezzo c'è il motore grafico Unreal Engine, sempre di Epic Games, ma l'obiettivo in generale è quello di fare tutto in modo più semplice e rapido, tanto che si fa riferimento a un'applicazione per iPhone e iPad, adesso scaricabile da tutti direttamente mediante l'App Store di Apple. In ogni caso, di mezzo c'è anche il cloud (dunque è richiesto un po' di tempo affinché il modello venga "realizzato"), mentre alla fine risulta possibile esportare il tutto sul noto portale Sketchfab.

Insomma, se volete quantomeno dare un'occhiata al progetto di Epic Games, ora potete farlo (se disponete di un iPhone o di un iPad con iOS 16, mentre a quanto pare una versione per Android di RealityScan è in fase di sviluppo).