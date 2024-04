Realizza un sogno: smart tv Samsung Neo QLED 65' al MINIMO STORICO

Samsung TV Neo QLED QE65QN90CATXZT Smart TV 65" Serie QN90C è quello che ti meriti dopo una giornata pesante, così da guardare programmi tv, serie, film, giocare o tifare la tua squadra di calcio con uno schermo incredibile. Oggi su Amazon puoi prenderla al minimo storico, ovvero 1.444,99 euro! Ma attenzione, la promo non durerà a lungo!

VAI SUBITO ALL'OFFERTA Con questo televisore della casa sudcoreana, forse il migliore prodotto nel corso della sua lunga storia, ti consente di ammirare ogni più piccolo dettaglio, sia nelle scene più buie che in quelle più luminose. Il tutto, grazie al controllo della luce di massima precisione dei Quantum Mini LED della tecnologia Quantum Matrix.

Prestazioni straordinarie grazie al processore Neural Quantum 4K, per godere di tutto il realismo.

Risoluzione delle immagini incredibile, oltre il semplice 4K, grazie all’AI Upscaling, che migliora le scene in modo automatico, a prescindere dal contenuto originale.

Guarda i tuoi contenuti preferiti con meno distrazioni grazie alla pellicola anti-riverbero che riduce al minimo i riflessi di luce. Dunque, anche se hai una finestra alle tue spalle in pieno giorno avrai il minimo fastidio sullo schermo.

Ma non solo video: questa smart tv non lascia al caso di certo neppure l'audio: gli altoparlanti superiori Samsung e il Dolby Atmos offrono un’incredibile esperienza sonora. Ti sembrerà di essere protagonista della tua serie preferita o sullo stadio a tifare la tua squadra del cuore.

Ribadiamo l'offerta: Oggi su Amazon puoi prenderla al minimo storico, ovvero 1.444,99 euro! Ma come detto, la promo non durerà a lungo! Puoi anche scegliere di pagarla in comode rate a interessi zero.

