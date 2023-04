Si può realizzare un film con l'IA? L'incredibile prova del corto Critterz

In un periodo in cui l'intelligenza artificiale è al centro del dibattito pubblico, questioni come la comparsa di un corto realizzato anche con IA su Netflix non passano di certo inosservate. Ora, però, si sta andando oltre: infatti, è stato pubblicato sul Web un corto realizzato al 100% con immagini generate dall'IA.

A tal proposito, come riportato dal The Washington Post, nonché come spiegato anche direttamente sul portale ufficiale di Critterz, tutto ciò che si vede a schermo è stato realizzato a partire dall'intelligenza artificiale DALL-E di OpenAI. Sì, si fa proprio riferimento al popolare algoritmo in grado di generare immagini a partire da un input testuale.

Chad Nelson, ovvero la persona dietro al corto Critterz, ha affermato di aver impiegato più o meno una settimana per generare in questo modo migliaia di immagini di foreste magiche e creature pelose. Dopodiché, chiaramente si è messo al lavoro per realizzare il progetto, riuscendo a "mettere in piedi" una sorta di film dalla durata di circa cinque minuti.

Quest'ultimo, che viene descritto dal Washington Post come "il primo cortometraggio animato che utilizza immagini generate esclusivamente dallo strumento AI", è stato pubblicato nella giornata del 10 aprile 2023 sul canale YouTube The Critterz. "È un primo esempio che evidenzia le possibilità e le insidie dell'uso dell'intelligenza artificiale nel cinema, uno sviluppo che entusiasma e preoccupa Hollywood", scrive Pranshu Verma sul Washington Post.

Come ben potete immaginare, la sceneggiatura, l'audio e le animazioni non sono state realizzate da un'IA, ma ciò che attira l'attenzione sono le dichiarazioni di Nelson in merito a quanto avrebbe impiegato nel realizzare immagini di questo tipo senza intelligenza artificiale. Secondo le stime del creativo, un grande staff impiegherebbe circa sei mesi.

Insomma, la domanda che "si aggira" nella mente di un buon numero di persone in questo periodo, ovvero quella relativa alla possibilità di realizzare un film con l'IA, inizia a farsi sempre meno futuristica. Il rapido progresso in campo di intelligenza artificiale sta però chiaramente anche facendo ampliare il dibattito in merito a questo tipo di tecnologia, viste questioni come quella relativa al copyright.

Nelson ha in ogni caso dichiarato che questa tecnologia può far risparmiare sia in termini di denaro che di tempo, rendendo più semplice il processo creativo. Da notare tra l'altro come Critterz non sia passato inosservato anche internamente a OpenAI. Infatti, Natalie Summers, professionista della comunicazione presso l'organizzazione, ha dichiarato che "Critterz è un vivido esempio di come gli artisti possono utilizzare gli strumenti di intelligenza artificiale per sbloccare idee che una volta erano fuori portata a causa di budget, tempo o risorse".

Insomma, i progressi in campo IA continuano ad attirare l'attenzione. Per fare un altro esempio relativamente a una questione emersa di recente, sul Web è comparsa una falsa puntata del podcast di Joe Rogan generata da IA.