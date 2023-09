Per realizzare una super patata ci vuole un super pangenoma

Mentre i cambiamenti climatici continuano a sfidare l’agricoltura e la salute alimentare, un team di ricercatori della McGill University ha creato un "super pangenoma" di tuberi, con lo scopo di identificare i tratti genetici necessari a produrre la prossima super patata.

Un genoma è l'insieme completo delle istruzioni genetiche di un organismo, mentre un pangenoma mira a catturare la diversità genetica all'interno di una specie. Questo super pangenoma rappresenta invece ben 60 specie ed è la più ampia raccolta di dati sulle sequenze genomiche della patata e dei suoi parenti selvatici. Per costruirlo, i ricercatori hanno utilizzato un supercomputer per analizzare i dati provenienti da banche dati in Canada, Stati Uniti e Perù.

La patata è una fonte alimentare di base per molte persone in tutto il mondo ed è una delle colture alimentari più importanti a livello globale, dopo il riso e il grano. Secondo i ricercatori, il pangenoma può essere utilizzato per rispondere a molte domande sull'evoluzione di questa importante coltura, addomesticata dalle popolazioni indigene in Perù circa 10.000 anni fa.

Questi dati potrebbero anche essere utilizzati per identificare i geni specifici necessari alla creazione di una super patata mediante incroci o editing genetico. Secondo i ricercatori, infatti, "Le specie selvatiche possono insegnarci quali tratti genetici sono fondamentali per adattarsi ai cambiamenti climatici e alle condizioni meteorologiche estreme che ci attendono nel prossimo futuro".