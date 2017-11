Realizzato il primo cortometraggio unicamente con iPhone X

Il nuovodi Apple è stato usato dalla produzione francese "AmnesiArt" per la realizzazione di un intero. Come se la sarà cavata il nuovo top di gamma di Cupertino?

Il cortometraggio in questione si chiama: "Made in Paris". E' un piccolo documentario di Elise Lepinteur, una studente di Christophe Adam, un famoso pasticciere francese. Il video è stato realizzato solo con iPhone X ma naturalmente sono stati usati altri accessori come supporti, stabilizzatori e lenti.

L'iPhone X è dotato di una fotocamera da 12 megapixel a doppia lente con un sensore più ampio di prima, nuovo teleobiettivo con stabilizzazione ottica e nuovo filtro colore. Queste sono alcune delle caratteristiche che rendono la fotocamera di questo iPhone la migliore di sempre e anche Dxomark ha dato quasi il massimo del punteggio, 97 su 100.