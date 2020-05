Realizzato progetto di occhio bionico: capace di vedere al buio e a distanze maggiori

Potrebbe sembrare fantascienza, ma un gruppo di scienziati afferma di aver creato il progetto di un occhio bionico che potrebbe superare la sensibilità di quello umano. L'occhio, come viene descritto in un articolo pubblicato sulla rivista Nature, è una retina artificiale tridimensionale che presenta un complesso groviglio di "nanofili".

"In futuro, possiamo utilizzare [il prototipo] per una migliore visione delle protesi e della robotica umanoide", afferma a Science News il ricercatore Zhiyong Fan, dell'Università di Scienza e Tecnologia di Hong Kong. Il team, guidato da Fan, ha rivestito una membrana di ossido di alluminio curva con minuscoli sensori in perovskite, un materiale sensibile alla luce che è stato utilizzato nelle celle solari.

Detto in parole molto povere, i nanofili (che imitano la corteccia visiva del cervello) trasmettono le informazioni visive - raccolte da questi sensori - a un computer per l'elaborazione. I nanofili sono così sensibili da poter superare la gamma di lunghezze d'onda ottica dell'occhio umano, consentendogli di percepire lunghezze d'onda di 800 nanometri, la soglia tra luce visiva e radiazione infrarossa.

Questo significa che l'occhio bionico potrebbe vedere anche al buio (anche delle nano particelle potrebbe aiutarci in questo). "Una persona con l'occhio artificiale acquisirà la capacità di visione notturna", dichiara Fan a Inverse. L'occhio, inoltre, può reagire ai cambiamenti della luce più velocemente di quello umano, permettendogli di adattarsi alle mutevoli condizioni in una frazione del tempo. Tutto ciò accade perché ogni centimetro quadrato della retina artificiale può contenere circa 460 milioni di nano sensori. In confronto, nella retina umana sono stimate "solo" 10 milioni di cellule.

Lo scienziati a capo del progetto ha promesso che l'occhio artificiale "sarà in grado di vedere oggetti più piccoli e una maggiore distanza". Altri ricercatori che non sono stati coinvolti nel progetto hanno sottolineato che c'è ancora molto lavoro da fare per riuscire a collegarlo al sistema visivo umano, come riporta Scientific American. Tuttavia, le prime applicazioni tangibili di questa tecnologia potrebbero arrivare entro "10 anni", secondo Hongrui Jiang, ingegnere elettrico dell'Università del Wisconsin-Madison (non coinvolto nella ricerca).