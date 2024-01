Abbiamo realizzato il primo semiconduttore in grafene: è straordinario

In uno studio pubblicato sulla prestigiosa rivista Nature, un team composto da ricercatori dell'Università di Tianjin in Cina e dell'Istituto di Tecnologia della Georgia negli Stati Uniti, ha raggiunto un risultato realmente straordinario: trasformare il grafene in semiconduttore.

Dopo aver visto il nuovo record di velocità per un semiconduttore, il team guidato da Jian Zhao è riuscito per la prima volta in assoluto a rendere il grafene un semiconduttore. Per riuscirci ha realizzato dei veri e propri buchi all’interno del materiale costruendo delle "bande", per non far passare le cariche elettriche, in un lavoro durato circa 10 anni.

In tal modo è possibile regolare a proprio piacimento il passaggio di elettricità. Ma in cosa consistono dunque le differenze col ben più celebre e adoperato silicio?

"Ora disponiamo di un semiconduttore di grafene estremamente robusto con 10 volte la mobilità del silicio e che ha anche proprietà uniche non disponibili nel silicio stesso", ha detto Walt de Heer, il coordinatore dello studio.

Attraverso una recente e complessa forma rinominata grafene epitassiale, è possibile ottenere infatti le caratteristiche di un canonico semiconduttore, insieme ad una delle principali qualità del grafene, ovvero la sua incredibile velocità di conduzione che viene interamente preservata.

Considerando ad esempio la necessità di avere chip più veloci ed efficienti, le ripercussioni di un simile risultato nel mondo dell’elettronica sono letteralmente infinite e siamo curiosi di vedere cosa accadrà nei prossimi anni.