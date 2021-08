È stato realizzato il primo 'supersolido' 2D: contemporaneamente solido e liquido

Un team di ricercatori austriaci ha realizzato per la prima volta un supersolido bidimensionale; aprendo promettenti scenari sulla comprensione di questo “particolare” stato della materia e delle forze quantistiche invisibili che governano la nostra realtà.

Lo stato supersolido è uno stato della materia caratterizzato da atomi disposti secondo una struttura ordinata come in un tradizionale solido, ma con le proprietà di un superfluido, dove gli stessi atomi possono scorrere senza attrito. Questa dualità attribuisce ai supersolidi uno stato quantomeccanico della materia. Infatti come avviene in altri fenomeni quantistici (si pensi all'entanglement o al gatto di Schrödinger), le particelle sono contemporaneamente adibite a una struttura rigida ed a una delocalizzata, il che consente loro di comportarsi come un'onda e fluire liberamente senza attrito in tutto il solido.

Il team di fisici austriaco, capitanato dalla fisica quantistica Francesca Ferlaino, dell'Università di Innsbruck e dell'Accademia austriaca delle scienze, si è avvalso di gas quantistici ultra-freddi, caratterizzati dalla presenza di atomi notevolmente magnetici che possono raffreddarsi al di sotto dello zero assoluto, interagendo in maniera “unica” tra loro. Questo ha consentito, attraverso la modifica del modello magnetico precedente, di portare alla creazione di una struttura a due dimensioni, che secondo i ricercatori consentirebbe di verificare sperimentalmente alcuni fenomeni descritti solo in teoria.

La “strada” per comprendere questo stato della materia, che fu inizialmente teorizzato nel 1969, rimane ancora lunga e impervia. Tuttavia i recenti sviluppi sperimentali, e la creazione del sopraccitato supersolido 2D, rendono i ricercatori fiduciosi per la comprensione di questa fisica.