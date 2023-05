Realme 11 Pro, 11 Pro+ e 11 5G ufficiali: gli smartphone dal tocco italiano

Nel marasma degli annunci Tech di questo maggio (chi ha detto edizione 2023 del Google I/O?), potreste esservi persi un reveal interessante sotto più fronti. Facciamo riferimento all'annuncio della gamma Realme 11, che vede di mezzo anche un importante tocco italiano.

Partendo dal numero di dispositivi svelati in Cina nella giornata del 10 maggio 2023, questi ultimi sono tre. Si fa innanzitutto riferimento, come indicato anche da GSMArena e Beebom, a Realme 11 Pro e Realme 11 Pro+. Per quanto riguarda la scheda tecnica del primo, troviamo uno schermo AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 120Hz, un processore MediaTek Dimensity 7050, fino a 12GB di RAM e fino a 512GB di memoria interna.

Ci sono poi una tripla fotocamera posteriore da 100MP + 8MP (ultra-wide) + 2MP (macro), una fotocamera per i selfie da 16MP e una batteria da 5.000 mah con supporto alla ricarica a 67W. I prezzi in Cina partono da 1.799 yuan (circa 237 euro al cambio attuale) per la variante da 8/256GB, ma si arriva anche a 2.299 yuan (circa 300 euro al cambio attuale) per il modello da 12/512GB.

Passando invece alla scheda tecnica di Realme 11 Pro+, quest'ultimo presenta un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+, frequenza di aggiornamento di 120Hz e touch sampling rate di 360Hz, un SoC MediaTek Dimensity 7050, fino a 12GB di RAM (espandibile in via virtuale fino a 8GB), fino a 1TB di storage, una tripla fotocamera posteriore da 200MP (Samsung HP3, SuperOIS) + 8MP (ultra-wide) + 2MP (macro), una fotocamera anteriore da 32MP e una batteria da 5.000 mAh con supporto alla ricarica a 100W.

Come ben potete immaginare, 5G, Bluetooth 5.2, NFC, Dolby Atmos e Wi-Fi 6 sono al loro posto, così come risultano disponibili diverse colorazioni. I costi in Cina in questo caso partono da 2.099 yuan (circa 276 euro al cambio attuale) per il modello da 12/256GB, ma si può arrivare fino a 2.599 yuan (circa 342 euro) per la variante da 12GB/1TB.

Da notare, per il resto, il fatto che all'estero è stato annunciato anche un più economico Realme 11 5G, che presenta un processore MediaTek Dimensity 6020 e parte da 1.599 yuan (circa 210 euro al cambio attuale) per la variante da 8/256GB, fino ad arrivare a 1.799 yuan (circa 237 euro) per il modello da 12/256GB. Insomma, Realme ha fatto il pieno di annunci in Cina.

Ma cosa c'entra l'Italia in tutto ciò? Ebbene, il design ha un tocco del nostro Paese. La serie Realme 11 è infatti stata realizzata da Realme Design Studio in collaborazione col designer milanese Matteo Menotto, così come indicato anche da Sparrows News.