realme 11 Pro 5G con display curvo in sconto al minimo storico su Amazon

Uno sconto del 19% sul listino, che porta il medio gamma di realme 11 Pro 5G ad un prezzo mai visto prima, è attualmente attivo sulle pagine di Amazon.

L'occasione fa l'uomo... risparmiatore. Mai come in questo caso, il nuovo realme 11 Pro 5G, smartphone che morde la fascia media prodotto dal colosso cinese, è conveniente. Parliamo di uno sconto che porta il suo prezzo ben al di sotto di quello che è stato il minimo storico toccato fino ad oggi.

VAI SUBITO ALL'OFFERTA

Il prodotto si distingue per le sue caratteristiche da top di gamma, tra cui un display curvo a 120 Hz, fotocamera da 100 MP ed una batteria di tutto rispetto da 5000 mAh, che lo fa competere nella classifica dei 3 Samsung con l'autonomia migliore. realme 11 Pro 5G presenta sotto la scocca un chipset Dimensity 7050 che supporta le bande 5G, mentre il taglio di memoria a cui è venduto è da 128 GB.

Amazon Prime è il servizio Amazon che ti offre consegne veloci e a costo zero sui tuoi acquisti! Oltre ai migliori film e serie TV con Amazon Prime Video. E ai giochi gratis di Amazon Prime Gaming. Se non sei ancora iscritto potrai provare il servizio gratuitamente per 30 giorni! Il primo mese te lo offre Amazon. E sei uno studente avrai ben 90 giorni gratuiti con la speciale promozione Amazon Prime Student. Ad aspettarti ci sono anche tre mesi gratis di Music Unlimited, due mesi gratis di Kindle Unlimited e 30 giorni gratis di Audible. Iscriviti alla prova gratuita!