realme 12 Pro+ 5G in forte sconto su Amazon per le Offerte di Primavera

Dopo aver trattato l'offerta Amazon su realme 12 Pro 5G, torniamo ad approfondire una promozione legata al brand. Questa volta c'è un forte sconto sullo smartphone realme 12 Pro+ 5G.

realme 12 Pro+ 5G in SUPER OFFERTA su AMAZON

Questo modello viene adesso venduto a un prezzo pari a 399,99 euro. Il costo consigliato dal produttore sarebbe di 499,99 euro. Lo sconto è del 20% (ovvero si possono risparmiare 100 euro) e si tratta di una promozione early bird relativa al modello da 8/256GB.

Le caratteristiche tecniche includono un processore Qualcomm Snapdragon 7s Gen 2 5G, 8GB di RAM e 256GB di memoria interna. Presente uno schermo OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+ (2.412 x 1.080 pixel), mentre la batteria è da 5.000 mAh con supporto alla ricarica cablata SuperVOOC da 67W. Per maggiori dettagli, potete consultare la nostra recensione di realme 12 Pro+ 5G, pubblicata il 12 marzo 2024.

Le promozioni non finiscono però qui e la Festa delle Offerte di Primavera di Amazon proseguirà fino al 25 marzo 2024. Questo significa che avete ancora un buon numero di giorni per poter usufruire delle offerte. Nella nostra scheda Volantino trovate molte altre indicazioni sulle promozioni attive: non ci sono solamente smartphone ma per l'occasione trovate in sconto monitor da gaming e molte altre tipologie di prodotti.