Realme 12 Pro+ sarà uno smartphone di lusso: il design sarà curato da Rolex!

Realme è nota per il suo approccio sperimentale agli smartphone: per esempio, il Realme GT Neo 5 si sblocca con il palmo della mano, una novità assoluta sul mercato. Invece, per l'imminente serie Realme 12, il produttore cinese ha pensato bene di lavorare di fino sul design dei suoi device, avviando addirittura una partnership con Rolex!



Delle immagini leakate dal portale GSMArena, infatti, confermano che Realme 12 Pro+ sarà ispirato agli orologi Rolex, almeno in una sua versione. Come potete vedere dalle immagini presenti in questa notizia, lo smartphone presenterà un pannello posteriore in pelle blu e degli accenti color oro, mentre l'alloggiamento della fotocamera sarà di colore blu zaffiro, esattamente come la cassa dell'orologio Rolex preso a modello.



In passato, comunque, Realme aveva annunciato una collaborazione con Ollivier Saveo, un designer noto per il suo lavoro sugli orologi di lusso. All'epoca, però, l'azienda cinese non aveva apertamente citato Rolex nell'annuncio della partnership, anche se aveva usato l'emoji della corona a corredo del reveal sui social, lasciando chiaramente intendere il coinvolgimento della compagnia svizzera nel progetto.

Nel poster leakato, inoltre, possiamo vedere che la data è ferma al ventottesimo giorno del mese: secondo la stampa internazionale, la scelta non sarebbe affatto un caso, ma potrebbe riferirsi ad un lancio dei Realme 12 il 28 gennaio. La lineup, comunque, sarà composta da Realme 12, Realme 12 Pro e Realme 12 Pro+: solo il modello top di gamma, però, dovrebbe ricevere il "trattamento Rolex".



Nel testo a corredo del poster di annuncio della partnership tra le due aziende possiamo leggere le seguenti parole: "una leggenda. Un classico senza tempo. Un secolo di design classico degli orologi rifinisce il design industriale di un nuovo smartphone, con pelle classica ed eleganti finiture industriali, così da rendere ogni angolo pieno di gioia per gli occhi e da far strabordare il senso del lusso".