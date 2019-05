Realme 3 Pro ufficiale in Italia a 199 euro con Snapdragon 710 e 4045 mAh

La fascia sotto i 200 euro del mercato smartphone si arricchisce di un nuovo, agguerrito, concorrente. Stiamo parlando di Realme 3 Pro, l'ultimo smartphone del sub-brand della nota società OPPO, che arriverà presto in Italia. Il dispositivo risulta parecchio interessante, perlomeno sulla carta.

Infatti, Realme 3 Pro monta un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 710 AIE operante alla frequenza massima di 2,22 GHz (2 x 2,22 GHz Kryo 360 + 6 x 1,7 GHz Kryo 360), affiancato da una GPU Adreno 616, 4/6GB di RAM e 64/128GB di memoria interna (espandibile tramite microSD fino a 256GB). Il sistema operativo è Android 9 Pie con personalizzazione ColorOS 6.0, mentre la batteria è da 4045 mAh con supporto alla ricarica rapida Qualcomm Quick Charge 4.

Il display è un IPS LCD da 6,39 pollici con risoluzione FullHD+ (2340 x 1080 pixel) e notch a goccia, mentre la dual camera posteriore è da 16MP (f/1.7) + 5MP (f/2.4). Interessante anche la fotocamera anteriore da 25MP (f/2.0). Non mancano ovviamente tutte le connettività del caso, dal Bluetooth 5.0 alla porta microUSB standard passando per il jack audio per le cuffie. Viene invece a mancare l'NFC.

Parlando di prezzi e disponibilità, Realme 3 Pro verrà venduto a un costo di 199 euro per la variante da 4/64GB e di 249 euro per quella da 6/128GB. Il tutto sul sito ufficiale di Realme, a partire dal prossimo 5 giugno.

Vi ricordiamo che Realme 3 Pro è già stato inserito nella lista degli smartphone che possono accedere alla beta di Android Q. Insomma, lo smartphone potrebbe sicuramente ingolosire una certa tipologia d'utenza.