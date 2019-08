Realme 5 e 5 Pro sono ufficiali: quattro fotocamere posteriori a pochi Dollari

A pochi mesi dal lancio del Realme 3 Pro, la società torna alla carica con la serie Realme 5, che include delle novità molto interessanti. Sia Realme 5 che 5 Pro sono accomunati dalla presenza di quattro telecamere posteriori e prezzi relativamente bassi.

Realme 5 Pro è il top di gamma della serie. Basato sul processore Snapdragon 712 ed una batteria da 4.035 mAh, lo smartphone sfoggia uno schermo LCD da 6,3 pollici da 1080p con notch a goccia e fino ad 8GB di RAM e 256GB di spazio di archiviazione. E' ovviamente presente l'ingresso per le cuffie ed uno slot per le schede microSD. Lo smartphone si ricarica tramite l'ingresso USB-C con la tecnologia VOOC 3.0 di ricarica rapida.

A livello fotografico, come dicevamo poco sopra sono presenti quattro lenti. Il sensore primario è un Sony IMX586 da 48 megapixel con obiettivo f/1.8, accompagnato da una fotocamera grandangolare da 8 megapixel, una lente da 2 megapixel per la profondità di campo in modalità verticale ed una macro da 2 megapixel. La fotocamera per i selfie invece è da 16 megapixel.

Il Realme 5 "classico" invece include sorprendentemente uno schermo più grande, da 6,5 pollici, ma con risoluzione di 720p. Superiore anche la capacità della batteria, da 5.000 mAh, che si ricarica tramite microUSB. Sotto la scocca è presente lo Snapdragon 665 e 4 gigabyte di RAM con 128GB di spazio di archiviazione. Come per la variante Pro, è presente uno slot per le schede microSD ed il jack per le cuffie. A livello fotografico è simile al Realme 5 Pro, ma il sensore principale è da 12 megapixel e quello per i selfie da 13MP.

Nei negozi i due dispositivi arriveranno in una varietà di colori. Realme 5 sarà disponibile in India a 140 Dollari, mentre il modello Pro a 200 Dollari. Sulla disponibilità italiana non sono arrivate indicazioni, ma il Relame 3 Pro è stato lanciato a maggio nel nostro paese.