Realme 6 in arrivo in Italia: ecco la data di lancio degli smartphone

Dopo l'annuncio in India di qualche giorno fa, Realme ha finalmente svelato la data di lancio in Italia per gli smartphone della gamma Realme 6.

Infatti, come potete vedere anche sul sito ufficiale dell'azienda, il 24 marzo 2020 alle ore 10:00 partirà la live streaming. Non è ancora chiaro se nel nostro Paese arriveranno sia Realme 6 che Realme 6 Pro: staremo a vedere.

Per chi non lo sapesse, la scheda tecnica di Realme 6 comprende un display LCD da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate di 90 Hz, un processore MediaTek Helio G907, una GPU ARM GT76, 4/6/8GB di RAM LPDDR4x, 64/128GB di memoria interna UFS 2.1, una fotocamera posteriore da 64MP + 8MP + 2MP + 2MP, una fotocamera anteriore da 16MP e una batteria da 4300 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30W. Non manca il supporto a 4G e Bluetooth 5.0. In India il prezzo di partenza è l'equivalente di circa 160 euro.

La variante Pro presenta invece un pannello da 6,6 pollici, un processore Qualcomm Snapdragon 720G, 6/8GB di RAM, una quadrupla fotocamera posteriore da 64MP (Samsung GW1) + 12MP + 8MP + 2MP e una doppia fotocamera anteriore da 16MP (f/2.1) + 8MP (f/2.2).