Realme 6 Pro sta per arrivare in Europa: ecco l'evento di presentazione

Dopo l'arrivo di Realme 6, torniamo a parlare dell'azienda fondata da Sky Li e dei suoi annunci in campo smartphone. Infatti, la società ha svelato la data di presentazione di Realme 6 Pro, variante potenziata del dispositivo annunciato a fine marzo 2020.

In particolare, come potete vedere sul sito ufficiale di Realme e stando anche a quanto riportato da GSMArena, l'evento europeo dedicato allo smartphone si terrà il 5 maggio 2020 alle ore 10:00. La pagina creata per l'occasione ci anticipa anche qualche caratteristica del dispositivo, dallo schermo con refresh rate di 90 Hz alla ricarica rapida a 30W, passando per la doppia fotocamera anteriore e per la quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 64MP e flash LED. Per il resto, dando un'occhiata alle specifiche annunciate all'estero, dovremmo trovare un processore Snapdragon 720G e una batteria da 4300 mAh.

Non manca anche qualche render che ci mostra il design dello smartphone, come potete vedere dalle immagini presenti in calce alla notizia. Insomma, è tutto pronto per il prossimo annuncio in casa Realme e mancano solamente pochi giorni alla presentazione di Realme 6 Pro.

Insomma, non ci resta che attendere qualche giorno per saperne di più in merito allo smartphone: il 5 maggio 2020 non è poi così lontano!