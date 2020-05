Realme 6 Pro ufficiale in Italia: prezzo e scheda tecnica

Si è tenuto questa mattina l'evento di presentazione dello smartphone Realme 6 Pro, un dispositivo che potrebbe rivelarsi interessante per una certa tipologia di utenti. In seguito all'annuncio, è stato svelato anche il costo italiano.

In particolare, Realme 6 Pro è disponibile all'acquisto su Amazon Italia a un prezzo di 349,99 euro (8/128GB). La scheda tecnica dello smartphone, pubblicata sul sito europeo di Realme, comprende uno schermo LCD da 6,6 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), screen-to-body ratio del 90,6%, refresh rate di 90 Hz, foro per la dual camera e protezione Corning Gorilla Glass 5, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 720G operante alla frequenza massima di 2,3 GHz, una GPU Adreno 618, 8GB di RAM LPDDR4X, 128GB di memoria interna UFS 2.1, una quadrupla fotocamera posteriore da 64MP (f/1.8, Samsung GW1) + 8MP (f/2.3, ultra-wide, 119 gradi) + 12MP (f/2.5, teleobiettivo) + 2MP (f/2.4, per le macro), una doppia fotocamera anteriore da 16MP (f/2.0, Sony IMX471) + 8MP (f/2.2, ultra-wide, 105 gradi) e una batteria da 4300 mAh con supporto alla ricarica rapida da 30W.

Non manca il triplo slot (dual nanoSIM + microSD), il jack audio da 3,5 mm per le cuffie e il supporto al 4G LTE, Bluetooth 5.1, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac dual-band e NFC. La porta è USB Type-C è il sistema operativo è Android 10 con personalizzazione Realme UI. Le colorazioni disponibili sono Lightning Blue e Lightning Red.

In ogni caso, stando al sito ufficiale italiano di Realme, ci dovrebbe essere un altro evento di presentazione dello smartphone alle ore 10:00 del 12 maggio 2020.