Realme 7 5G, Buds Air Pro e Watch S ufficiali in Italia: che prezzi!

Nel corso dell'evento di presentazione di oggi 19 novembre 2020, Realme ha ufficializzato l'arrivo in Italia di tre prodotti. Ci riferiamo allo smartphone Realme 7 5G, nonché agli auricolari wireless Buds Air Pro e allo smartwatch Watch S. Realme 7 5G è lo smartphone 5G più economico presente sul mercato al giorno d'oggi.

Andando in ordine di presentazione, l'azienda ha iniziato l'evento con la presentazione di Realme Buds Air Pro. Questi ultimi sono degli auricolari con tecnologia di cancellazione attiva del rumore fino a 35 dB. Il prodotto è dotato di controlli intelligenti: ad esempio, un doppio tap può mettere in pausa la riproduzione, mentre tenendo premuto su entrambi gli auricolari si può attivare la Game Mode (che porta la latenza a 94 ms). Le colorazioni disponibili sono Soul White e Rock Black. Non mancano anche Bass Boost Driver da 10mm e batteria da 486 mAh. L'autonomia stimata è pari a 20 ore. Presente la certificazione IPX4. Il prezzo per il nostro Paese è pari a 89,99 euro.

Si è poi passati allo smartwatch Realme Watch S, che dispone di uno schermo da 1,3 pollici con risoluzione 360 x 360 pixel e protezione Corning Gorilla Glass 3. Il quadrante è circolare e, stando a quanto affermato dall'azienda, garantisce un'area del display più ampia del 157% rispetto ai quadranti squadrati che si possono trovare in altri prodotti. Lo smartwatch ha a disposizione oltre 100 watch face per personalizzare la schermata principale. La luminosità dello schermo arriva a picchi di 600 nit e ci sono cinque livelli di luminosità automatica. La batteria è da 390 mAh, per un'autonomia stimata di 15 giorni.

Non mancano le funzionalità classiche degli smartwatch, dalla misurazione del battito cardiaco al monitoraggio della saturazione dell'ossigeno nel sangue (SpO2), passando per 16 modalità sportive, tracciamento del sonno, contapassi e promemoria di inattività. Le novità in tal senso sono allenamento della forza e cyclette. Lo smartwach dispone inoltre della funzionalità Smart Unlock: si avvicina l'indossabile allo smartphone e quest'ultimo si sblocca in modo automatico. Non manca inoltre la possibilità di controllare la musica in riproduzione sul dispositivo mobile direttamente dallo smartwatch. Si possono anche rifiutare le chiamate e controllare la fotocamera dello smartphone. Realme Watch S è certificato IP68. Da dicembre 2020 questo dispositivo sarà compatibile anche con iOS. Il prezzo per l'Italia è pari a 79,99 euro.

Arrivando allo smartphone Realme 7 5G, l'azienda ha affermato di voler lanciare il dispositivo con supporto al 5G più accessibile in termini di prezzo presente attualmente sul mercato. I più attenti tra di voi avranno già approfondito la recensione di Realme 7, ma va detto che questo nuovo dispositivo non aggiunge semplicemente il supporto al 5G. Infatti, la società ha effettuato anche alcuni upgrade. Più precisamente, la colorazione Baltic Blue è stata migliorata con l'AG Split Design, fornendo un look maggiormente "premium" al prodotto, e migliorando la resistenza dello smartphone.

Tuttavia, l'upgrade più significativo è quello relativo al processore. Infatti, Realme 7 5G monta un SoC MediaTek Dimensity 800U 5G con processo produttivo a 7nm, operante alla frequenza massima di 2,4 GHz. L'azienda ha svelato il risultato su AnTuTu Benchmark: 348.084 punti. A supporto del processore di sono fino a 6GB di RAM LPDDR4X e 128GB di memoria interna UFS 2.1 (espandibile tramite microSD fino a 256GB). Lo schermo LCD da 6,5 pollici ha una risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel) e un refresh rate di 120 Hz, nonché un touch sampling rate di 180 Hz e uno screen-to-body ratio del 90,5%.



Realme ha inoltre ottimizzato la modalità gaming per questo dispositivo, lavorando sulla modalità Competizione e migliorando l'offerta in tal senso. Interessante anche la presenza della tecnologia 5G+5G DSDS, che garantisce il Dual SIM in 5G. La quadrupla fotocamera posteriore è da 48MP (f/1.8) + 8MP (f/2.3, ultra-wide, 119 gradi) + 2MP (f/2.4, bianco e nero) + 2MP (f/2.4, per le macro), mentre anteriormente c'è una 16MP (f/2.1). Da non sottovalutare la Cinema Mode. Presenti anche triplo slot e Bluetooth 5.1, mentre le dimensioni sono pari a 162,2 x 75,1 x 9,1 mm, per un peso di 195 grammi.

La batteria è da 5000 mAh e c'è una ricarica a 30W. Non manca il supporto all'OTG Reverse Charging. Da non sottovalutare inoltre le funzionalità di risparmio energetico offerte da Realme, che secondo l'azienda sono in grado di aumentare di molto l'autonomia. Il sensore d'impronte digitali è posizionato lateralmente e ci sono le certificazioni Dolby Atmos e Hi-Res Audio. In occasione del Black Friday, Realme 7 5G sarà disponibile al prezzo speciale di 229 euro (6/128GB) su Amazon. ​L'offerta sarà disponibile dal 27 al 30 novembre sulle varie piattaforme, mentre il prezzo di listino è di 279 euro. Per maggiori dettagli, potete consultare il sito ufficiale di Realme (dove trovate anche altre offerte Black Friday).