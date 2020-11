Realme 7 5G, smartphone e Black Friday in arrivo: ecco la data da segnare

Giusto poche ore fa abbiamo pubblicato su queste pagine la recensione di Realme 7. Tuttavia, sappiamo bene quanto il mercato degli smartphone sia sempre alla ricerca di novità. Non sorprende, dunque, che sia già arrivato il momento di parlare di un nuovo modello, o meglio, di quella che sembra essere una nuova variante.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Gizchina e come fatto sapere da Realme Italia su Twitter, la società ha ufficializzato un evento che si terrà il prossimo 19 novembre a partire dalle ore 11:00 italiane. Quest'ultimo verrà trasmesso tramite i classici canali social dell'azienda e, a quanto pare, vedrà l'annuncio della gamma di smartphone Realme 7 5G, come potete vedere nell'immagine presente in calce alla notizia.

Al momento non si sa ancora praticamente nulla su questi dispositivi, ma visto che la gamma Realme 7 è stata lanciata da poco potrebbe trattarsi di "semplici" versioni dei dispositivi che aggiungono solamente il supporto al 5G. Tuttavia, c'è anche chi pensa che si tratti di smartphone con comparto hardware rinnovato. Staremo a vedere.

Per il resto, in un tweet la società ha fatto riferimento alla presenza di alcune promozioni relative al Black Friday. Ricordiamo che quest'ultimo sarà il 27 novembre 2020, quindi ormai stiamo per entrare in quel "clima".