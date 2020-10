Realme 7 e Realme 7 Pro ufficiali in Italia: prezzo e scheda tecnica - Aggiornata

Nel corso dell'evento di presentazione odierno, Realme ha presentato la sua nuova gamma di smartphone, composta da Realme 7 e Realme 7 Pro. Si tratta di dispositivi low cost, che strizzano l'occhio a chi cerca uno smartphone che non costi troppo.

Infatti, Realme 7 ha un prezzo in Italia pari a 179,90 euro (4/64GB) e 199,90 euro (6/64GB) tramite il portale ufficiale italiano. Ci sarà poi anche una variante da 8/128GB, venduta a 249,90 euro. Andando oltre, Realme 7 Pro nel nostro Paese costa 319,90 euro sul sito ufficiale (8/128GB, ci sarà uno sconto a 289,90 euro nelle giornate del 13/14 ottobre). I preordini inizieranno il 13 ottobre 2020 per Realme 7 (disponibilità dal 21 ottobre). Realme 7 Pro sarà disponibile dal 13 ottobre 2020. Le colorazioni disponibili sono Mist White e Mist Blue per Realme 7 e Mirror Blue e Mirror Silver per Realme 7 Pro. Il periodo di garanzia è esteso a 3 anni (al posto di 2) e ci sono 2 mesi per richiedere la sostituzione (al posto di uno).

Partendo dalla scheda tecnica di Realme 7, troviamo uno schermo IPS LCD da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), screen-to-body ratio del 90,5%, refresh rate di 90 Hz e foro per la fotocamera posizionato in alto a sinistra, un processore octa-core MediaTek Helio G95 operante alla frequenza massima di 2,05 GHz, una GPU ARM Mali-G76 MC4, 6/8GB di RAM LPDDR4X, 64/128GB di memoria interna UFS 2.1 (espandibile tramite microSD), una quadrupla fotocamera posteriore da 64MP (f/1.8, Sony IMX682) + 8MP (f/2.3, ultra-wide, 119 gradi) + 2MP (f/2.4, per la modalità Ritratto) + 2MP (f/2.4, per le macro), una fotocamera anteriore da 16MP (f/2.1, Sony IMX471) e una batteria da 5000 mAh con supporto alla ricarica a 30W.

Non mancano anche il supporto al 4G LTE, al Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, e al Bluetooth 5.0. Ci sono anche alcuni filtri interessanti per la fotocamera, come quello Cyberpunk, e la porta USB Type-C, nonché un sensore di impronte digitali posto sul lato (incorporato nel pulsante d'accensione). Non manca il triplo slot (Dual nanoSIM + microSD). Le dimensioni di Realme 7 sono di 162,3 x 75,4 x 9,4 mm, per un peso di 196,5 grammi. Il sistema operativo è Android 10 con personalizzazione Realme UI.

Passando, invece, allo smartphone di punta della nuova gamma, la scheda tecnica di Realme 7 Pro comprende un display Super AMOLED da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ (2400 x 1080 pixel), screen-to-body ratio del 90,8%, refresh rate standard (60 Hz) e foro per la fotocamera posto in alto a sinistra, un processore octa-core Qualcomm Snapdragon 720G operante alla frequenza massima di 2,3 GHz, una GPU Adreno 618, 6/8GB di RAM LPDDR4X, 128GB di memoria interna UFS 2.1 (espandibile tramite microSD), una quadrupla fotocamera posteriore da 64MP (f/1.8, Sony IMX682) + 8MP (f/2.3, ultra-wide, 119 gradi) + 2MP (f/2.4, per la modalità Ritratto) + 2MP (f/2.4, per le macro), una fotocamera anteriore da 32MP (f/2.5, 85 gradi) e una batteria da 4500 mAh con supporto alla ricarica a 65W.

Sono presenti il supporto a 4G LTE, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac e Bluetooth 5.1. Non mancano anche triplo slot (Dual nanoSIM + microSD), porta USB Type-C e filtri fotografici come il Cyberpunk. Le dimensioni sono pari a 160,9 x 74,3 x 8,7 mm, per un peso di 182 grammi. Il sistema operativo è Android 10 con personalizzazione Realme UI.



A proposito di quest'ultima, durante l'evento si è parlato della Realme UI 2.0 basata su Android 11, aggiornamento che include funzionalità interessanti, come la possibilità di creare un proprio pattern per quanto riguarda l'Always On Display.

Abbiamo ricevuto i dispositivi in prova da circa una settimana ed è dunque ancora troppo presto per tirare le somme. Tuttavia, in calce all'articolo potete trovare delle visualizzazioni 3D di Realme 7 Pro e Realme 7 (si tratta dell'ultima funzionalità che abbiamo lanciato qui su Everyeye), nonché tutte le foto del caso. La visualizzazione 3D presente appena sotto all'articolo è relativa a Realme 7 Pro, mentre quella un po' più in basso riguarda Realme 7. Insomma, potete già farvi un'idea del design degli smartphone, in attesa che vengano pubblicate le recensioni. Restate sintonizzati qui sulle pagine di Everyeye Tech!



Aggiornamento ore 11:46 07/10/2020: Abbiamo aggiunto le informazioni relative al mercato italiano.