Realme 7i approda in Italia: lo smartphone arriva presto, prezzo low cost?

Il 2020 si sta ormai per concludere ma ci sono dei produttori di smartphone che vogliono cercare di concludere l'anno in bellezza. Tra questi troviamo Realme, che ha ufficializzato il prossimo arrivo di un altro dispositivo per quel che concerne il nostro Paese. Più precisamente, a breve arriverà in Italia lo smartphone Realme 7i.

L'annuncio è stato effettuato nel corso delle ultime ore. Sicuramente i più attenti tra di voi si ricorderanno che un dispositivo chiamato proprio Realme 7i è già stato annunciato all'estero, ma in realtà la variante che arriverà da noi dispone di alcune differenze con il modello approdato in mercati come quello indiano. Infatti, se all'estero il processore è un Qualcomm Snapdragon 662, la variante destinata al mercato italiano monterà un SoC MediaTek Helio G85, affiancato da una GPU Mali-G52.

Per il resto, le altre caratteristiche non dovrebbero variare, anche se è meglio attendere l'ufficialità anche in tal senso. Infatti, sappiamo che lo smartphone verrà lanciato in Italia il 15 dicembre 2020, quindi tra pochi giorni, ma ci sono diverse informazioni che non sono ancora in nostro possesso. Bisognerà, dunque, attendere un po' prima di conoscere prezzo e scheda tecnica completa, ma perlomeno ora gli appassionati sanno quando ci sarà il prossimo lancio di uno smartphone Realme.

In India la variante da 4/64GB costa 11999 rupie (circa 134 euro al cambio attuale). Il prezzo sarà low cost anche in Italia? Staremo a vedere.



Restando in casa Realme, vi ricordiamo che recentemente è stato annunciato anche Realme 7 5G.