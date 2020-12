Realme 7i e MKERS vi riempiono di regali: nuovo concorso a premi

Una splendida iniziativa nata dalla partnership tra Realme e MKERS, la più importante realtà italiana dedicata al gaming competitivo. Il concorso a premi dal nome "Compra REALME 7i e registrati per ricevere un regalo” è stato lanciato oggi e sarà valido fino al 31 dicembre.

Da regolamento, i primi 100 fortunati utenti che acquisteranno Realme 7i sul sito ufficiale e compileranno l'apposito form sul sito realme.mkers.it, si aggiudicheranno un premio in modalità Rush&Win secondo il seguente ordine:

Nr. 1 Prodotto a scelta tra Realme Band e Realme Buds Q + Nr. 1 Felpa MKERS

Nr. 99 Prodotti Realme a scelta tra Realme Band e Realme Buds Q

Il regolamento chiarisce anche che "ciascuna prova di acquisto darà diritto ad una sola partecipazione, in caso di caricamento multiplo, verrà presa in considerazione la prima registrazione pervenuta in ordine temporale, mentre le successive verranno annullate", quindi escludendo di fatto ogni tipo di acquisto multiplo da parte degli utenti, pena l'annullamento delle domande successive alla prima.

Tra i successivi utenti che compileranno il form ma non risulteranno vincitori verrà estratto, in forma di estrazione finale, un premio di consolazione.

Il prodotto a scelta potrà essere selezionato in fase di iscrizione al concorso mentre la felpa sarà unica e in tiratura limitata.

Il valore dei prodotti in palio è il seguente:

REALME Band 1, Black del valore unitario di Euro 24,58 al netto di Iva

REALME Band 1, Green del valore unitario di Euro 24,58 al netto di Iva

REALME Buds Q TWS, Black del valore unitario di Euro 18,03 al netto di Iva

Il totale del montepremi si attesta su 2433€ secondo quanto stimato nel regolamento.

Il concorso è stato pensato per sostenere il lancio italiano di Realme 7i, smartphone low-cost del quale avevamo anticipato il lancio qualche giorno fa.